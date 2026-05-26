Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις τους πέρα από την καθορισμένη ζώνη ασφαλείας, τη γνωστή «κίτρινη γραμμή» στη Γάζα, εισερχόμενες σε περιοχές του νότιου Λιβάνου τις τελευταίες ημέρες.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, σε μια προσπάθεια να απωθήσουν τους μαχητές της Χεζμπολάχ βορειότερα και να μειώσουν τον κίνδυνο επιθέσεων με drones στις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ.

Πληροφορίες που επικαλούνται ανώνυμη πηγή ασφαλείας αναφέρουν ότι τα ισραηλινά στρατεύματα πραγματοποιούν στοχευμένες επιδρομές βάσει συγκεκριμένων δεδομένων πληροφοριών, τόσο πέρα από την μπροστινή αμυντική γραμμή όσο και βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε περιοχές όπου η Χεζμπολάχ διατηρεί υποδομές και επιχειρησιακά ερείσματα στο νότιο Λίβανο.

Ο στρατός εκτιμά ότι η απομάκρυνση των δυνάμεων της Χεζμπολάχ από τα σύνορα μπορεί να συμβάλει στη μείωση της απειλής για τους κατοίκους των βόρειων περιοχών του Ισραήλ.

Παράλληλα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές της σε όλο το νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, περισσότεροι από 100 στόχοι της Χεζμπολάχ επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας (25.05.2026).