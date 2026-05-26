Κλειστές κλινικές, ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων, χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό και προσωπικό που συχνά καλείται να μετακινηθεί από μονάδα σε μονάδα για να «βγει» η εφημερία: αυτή είναι λίγο – πολύ η εικόνα που κατέγραψαν οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ (ΠΟΕΔΗΝ) για τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της νησιωτικής χώρας. Τα στοιχεία, δε, που συνέλεξαν αποτελούν μία προειδοποίηση για ένα ακόμη απαιτητικό και δύσκολο καλοκαίρι, την ώρα που τα νησιά ετοιμάζονται να υποδεχτούν εκατομμύρια επισκέπτες.

Είναι ενδεικτικό ότι αρκετές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), παρότι αναγνωρίζονται ως νευραλγικό πεδίο φροντίδας και θα έπρεπε να αποτελούν προτεραιότητα λόγω της δυσκολίας σε αρκετές περιπτώσεις άμεσης διακομιδής σε μεγάλα νοσοκομεία της ηπειρωτικής χώρας, λειτουργούν οριακά. Για παράδειγμα, και σύμφωνα με την καταγραφή της ΠΟΕΔΗΝ, σε υγειονομικές μονάδες της Κρήτης, του Αιγαίου, των Κυκλάδων και του Ιονίου, στην Κεφαλονιά η Μονάδα δεν λειτούργησε ποτέ λόγω των κενών στο προσωπικό, όπως στη Λευκάδα και στη Λήμνο. Στη Ρόδο πάλι, από τις οκτώ κλίνες ΜΕΘ λειτουργούν οι έξι, ενώ στη Χίο αναμένεται να κλείσουν δύο από τις πέντε συνολικά.

Αντίστοιχα, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο της Κρήτης παραμένουν κλειστές τρεις από τις δεκαπέντε κλίνες ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ λειτουργούν μόλις πέντε από τις οκτώ χειρουργικές αίθουσες. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Ρόδο, όπου λειτουργούν μόνο οι δύο από τις επτά χειρουργικές αίθουσες, ενώ ο μαγνητικός τομογράφος τελευταίας τεχνολογίας λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα λόγω έλλειψης γιατρών. Ο σύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος δεν λειτουργεί εξαιτίας των κενών.

Χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό

Στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 20% μέσα σε τέσσερα χρόνια, με αποτέλεσμα να οφείλονται πάνω από 18.000 ημέρες άδειας και ρεπό στους εργαζομένους. Στη Λευκάδα και στη Μυτιλήνη οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για εξαντλητικές βάρδιες και συνεχή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας.

«Μαύρη τρύπα» όμως διαπιστώνεται και σε ειδικότητες πρώτης γραμμής. Στο Νοσοκομείο της Κω δεν υπηρετεί κανένας παθολόγος, ενώ η παθολογική κλινική καλύπτεται από γιατρό με δελτίο παροχής υπηρεσιών και γενικούς γιατρούς. Στη Σάμο δεν υπάρχει παθολόγος, οφθαλμίατρος ή ΩΡΛ, ενώ η ΜΕΘ λειτουργεί με έναν μόνο εντατικολόγο – παθολόγο. Επίσης, στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με την έρευνα, «τις μισές ημέρες του μήνα δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος ούτε ακτινολόγος», ενώ οι ανάγκες καλύπτονται με μετακινήσεις γιατρών από το ΠΑΓΝΗ και νοσοκομεία της Αθήνας. Προβληματική είναι και η εικόνα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Για παράδειγμα, στο Κέντρο Υγείας Μήλου υπηρετούν μόνο δύο νοσηλευτές και τρεις γενικοί γιατροί, χωρίς καμία άλλη ιατρική ειδικότητα. Στην Τήνο το Κέντρο Υγείας λειτουργεί χωρίς γενικό γιατρό και χωρίς καρδιολόγο, ενώ στην Ιο δεν υπάρχει ούτε ένας παιδίατρος.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η Ομοσπονδία οργανώνει παγκρήτια κινητοποίηση στις 27 Μαΐου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση στα νησιά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με «μπαλώματα» και μετακινήσεις προσωπικού. Και δείχνει ως βασικές αιτίες τους χαμηλούς μισθούς, τις άγονες προκηρύξεις και τα ακριβά ενοίκια στα νησιά.

«Τρύπες» στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Η εικόνα του παραπεμπτικού που έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) αποτυπώνει τα… διάτρητα σημεία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Στο έγγραφο εμφανίζεται παιδίατρος να συνταγογραφεί εξετάσεις για ασθενή γεννημένη το 1946, με διάγνωση «διαταραχές της καρδιακής συχνότητας». Παρ’ όλα αυτά, στο ίδιο παραπεμπτικό περιλαμβάνεται ακόμη και μικροσκοπική εξέταση σπέρματος, ενώ η εξέταση «ανοσοκαθήλωση ορού» επαναλαμβάνεται πέντε φορές. Η συνολική αξία του παραπεμπτικού φτάνει τα 159,18 ευρώ.

Οι εργαστηριακοί ιατροί υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο παραπεμπτικό δημιουργήθηκε αποκλειστικά δοκιμαστικά και ακυρώθηκε, σε μια προσπάθεια να αποδειχθεί τι μπορεί να «περάσει» σήμερα μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. «Με απλά λόγια, μοιάζει σχεδόν κωμικό. Μόνο που για τους εργαστηριακούς ιατρούς δεν είναι καθόλου αστείο. Γιατί πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται η πραγματικότητα ενός συστήματος που επιτρέπει να δημιουργείται δαπάνη εκεί όπου δεν θα έπρεπε», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Μάλιστα, και όπως προσθέτουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, το ίδιο παραπεμπτικό, εάν εκτελούνταν, θα αποζημιωνόταν, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή και τυπικό έλεγχο που γίνεται εκ των υστέρων. «Και στη συνέχεια, αντί να ελέγχεται η πηγή των ανεξέλεγκτων δαπανών, το κόστος μεταφέρεται μέσω clawback στους εργαστηριακούς ιατρούς, οι οποίοι δεν συνταγογραφούν, δεν δημιουργούν τη ζήτηση και δεν έχουν δικαίωμα να τροποποιήσουν το παραπεμπτικό».