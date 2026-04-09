Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ορισμένα νοσοκομεία του Λιβάνου κινδυνεύουν να ξεμείνουν από ιατρικά κιτ τραυμάτων μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς τα αποθέματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί μετά τις μαζικές απώλειες που προκάλεσαν οι πρόσφατες ισραηλινές επιδρομές μεγάλης κλίμακας.

«Ορισμένα από τα εφόδια αντιμετώπισης τραυμάτων είναι σε έλλειψη και μπορεί να εξαντληθούν σε λίγες μέρες», δήλωσε στο Reuters ο Δρ Αμπντινάσιρ Αμπουμπάκα, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κιτ αντιμετώπισης τραυμάτων που σώζουν ζωές περιλαμβάνουν επιδέσμους, αντιβιοτικά και αναισθητικά, απαραίτητα για τη θεραπεία ασθενών που έχουν υποστεί τραύματα που σχετίζονται με τον πόλεμο.