Οι Αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τα αίτια που οδήγησαν τον 57χρονο να πυροβολήσει τη σύζυγό του και κατόπιν να δώσει τέλος στη ζωή του, το βράδυ της Δευτέρας (25/5) στον Χολαργό. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αστυνομικοί αναμένουν τη στιγμή που η γυναίκα θα μπορέσει να καταθέσει, ώστε να διαλευκανθεί το κίνητρο πίσω από την τραγωδία.

Η 53χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί στο πόδι από τα πυρά του συζύγου της, πήρε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Μόλις το επιτρέψει η κατάστασή της, αναμένεται να καταθέσει για τα δραματικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο διαμέρισμά τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, τα πρώτα λόγια της γυναίκας προς τους αστυνομικούς ήταν: «Ήρθε, με πυροβόλησε και στη συνέχεια έφυγε πάνω στο σπίτι». Όπως ανέφερε, άκουσε και η ίδια τον θόρυβο, χωρίς όμως να καταλάβει αμέσως τι είχε συμβεί.

Η έρευνα δείχνει ότι μέσα σε ελάχιστα λεπτά ο 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του εαυτού του με το ίδιο όπλο. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως άκουσαν έναν δυνατό κρότο, ακολούθησαν φωνές για βοήθεια και λίγο μετά δεύτερος πυροβολισμός. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν την 53χρονη τραυματισμένη και τον 57χρονο νεκρό μέσα στο διαμέρισμα.

Ο αυτόχειρας υπήρξε πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας και τα τελευταία πέντε χρόνια εργαζόταν ως ιδιωτικός εκπαιδευτής νέων πιλότων. Η 53χρονη σύζυγός του είναι ενδοκρινολόγος.

«Αν χωρίσουμε ποιου το μέρος θα πάρεις;”»

Οι γείτονες του ζευγαριού δηλώνουν συγκλονισμένοι. «Τους γνωρίζαμε πολλά χρόνια. Δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα να γίνει και είμαστε πολύ σοκαρισμένοι. Ήταν παντρεμένοι 25 χρόνια. Εδώ μένανε. Έμεναν οι γονείς της κοπέλας πιο πριν», λέει γειτόνισσα του ζευγαριού.

Ο κουμπάρος τους μίλησε στην εκπομπή Livenews, αναφέροντας πως ο 57χρονος συνταξιούχος πιλότος δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα. Θυμάται, όμως, μία ερώτηση που του είχε κάνει στο παρελθόν και τότε ίσως δεν αξιολόγησε σωστά. «Είναι ένας άνθρωπος διάνοια, δεν ισχύει τίποτα απ’ ότι ακούγεται. Ούτε ψυχολογικά είχε, ούτε τίποτα. Μιλάγαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, δεν φαινόταν ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Τις τελευταίες ημέρες με είχε ρωτήσει “αν χωρίσουμε ποιου το μέρος θα πάρεις;”».

Η μαρτυρία συναδέλφου του 57χρονου

Ένας συνάδελφος του 57χρονου ανέφερε ότι την Κυριακή μίλησαν οι δυο τους και έδειχνε μια χαρά, ενώ συζήτησαν να βγουν έξω μαζί με τις γυναίκες τους.

«Ο άνθρωπος ήταν ένας αξιόλογος εκπαιδευτής σε εμάς, ήταν σοβαρός. Τελευταία φορά την Κυριακή που μιλούσαμε δεν διαπίστωσα να υπάρχει κάτι… Την Κυριακή πλάκα κάναμε και μάλιστα συζητούσαμε να βγούμε με τις γυναίκες μας έξω, γιατί είχαμε καιρό να βρεθούμε», λέει ο 57χρονος.

«Ακούσαμε την ομιλία της κοπέλας που ζητούσε βοήθεια»

«Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, νόμιζα ότι έπεσε κάποιος από κάποια σκάλα. Τρόμαξα. Ακούσαμε πράγματα να πέφτουν και μετά την ομιλία της κοπέλας που ζητούσε βοήθεια, απευθυνόταν στην αστυνομία. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Είχαμε ανοιχτή τηλεόραση. Μέχρι να καταλάβουμε ήρθε η αστυνομία», λέει η γειτόνισσα του ζευγαριού και προσθέτει: «Ήταν σοβαροί άνθρωποι, αξιοπρεπείς, μορφωμένοι και να τσακώνονταν δεν έδιναν δικαιώματα στη γειτονιά. Όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Εμείς πάντως δεν είχαμε αντιληφθεί ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Μας ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι».

«Πρόκειται για σοβαρούς και ήσυχους ανθρώπους, δεν γνώριζα καν τη φωνή τους», λέει ένας άλλος γείτονας του ζευγαριού.

Όπως επισημαίνεται ωστόσο, σύμφωνα με άτομα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, η γυναίκα το τελευταίο διάστημα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της.