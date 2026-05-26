Μ‘ ένα ρεπερτόριο υψηλών απαιτήσεων που συνδυάζει ιστορικά αριστουργήματα, αναβιώσεις εμβληματικών έργων, διεθνείς συμπαραγωγές και τολμηρές νέες αναγνώσεις, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα υποδεχτεί τη νέα καλλιτεχνική περίοδο 2026 – 2027, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ενισχυόμενη παγκόσμια ακτινοβολία της τα τελευταία χρόνια. Στον προγραμματισμό για την επόμενη σεζόν που σχεδίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οργανισμού Γιώργος Κουμεντάκης κι ανακοινώθηκε χθες, συναντιούνται επιφανείς δημιουργοί όπως ο Ουίλιαμ Κέντριτζ κι ο Στίβεν Λάνγκριτζ, σημαντικοί ερμηνευτές όπως οι Σόνια Γιόντσεβα, Ερμονέλα Γιάχο, Τσαρλς Καστρονόβο κι Ανίτα Ρατσβελισβίλι σε μεγάλες συνθέσεις, επιχειρώντας ένα ακόμα βήμα διεύρυνσης του καλλιτεχνικού ορίζοντα του πρώτου λυρικού θεάτρου της χώρας.