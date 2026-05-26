Λίφτινκ στο χαράτσι της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), το οποίο επιβάλλεται σε 400.000 συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ, σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο για το 2027.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα πάνω από 15 δισ. ευρώ έχουν αφαιρεθεί από τις τσέπες 400.000 συνταξιούχων λόγω της άδικης, διπλής φορολόγησής τους με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), για την οποία πάγιο αίτημα των συνταξιούχων είναι η κατάργησή της.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει, για το νέο έτος, τη μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) στις κύριες συντάξεις με αναμόρφωση των σημερινών κλιμάκων. Το σχέδιο υπάρχει στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από το 2024 και προβλέπει την αντικατάσταση των σημερινών 8 κλιμακίων από 4 κλίμακες, στις οποίες οι κρατήσεις ΕΑΣ θα υπολογίζονται όπως η φορολογία, δηλαδή επί της διαφοράς του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακας και όχι σε όλο το ποσό, όπως συμβαίνει τώρα. Εξάλλου στο τραπέζι βρίσκεται η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από τις επικουρικές συντάξεις. Η κράτηση επιβάλλεται σε επικουρικές άνω των 300 ευρώ, τις οποίες λαμβάνουν περίπου 280.000 συνταξιούχοι.

Επισημαίνεται ότι μόνο το 2026 πάνω από 400.000 συνταξιούχοι (ή οι κληρονόμοι τους) με κύρια μεικτή σύνταξη άνω των 1.468 ευρώ και επικουρική μεικτή σύνταξη άνω των 300 ευρώ (οι συντελεστές παραμένουν ίδιοι) θα χάσουν συνολικά το υπέρογκο ποσό των 888 εκατ. ευρώ (721 από κύριες συντάξεις + 167 από επικουρικές), σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, μόνο από την ΕΑΣ, αφού υφίστανται τις περικοπές ύψους 3%-14% και 3%-10%, αντιστοίχως. Ετσι η κυβέρνηση από τη μία αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις και από την άλλη εισπράττει υπερδιπλάσια από τους φόρους και τις «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι και που ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη

Σύµφωνα µε τον Συνήγορο του Πολίτη, η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) µεγαλώνει όσο υψηλότερη είναι η σύνταξη, ενώ θα έπρεπε να επιβάλλεται µε αναλογικό και δικαιότερο τρόπο. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισηµάνει στο υπουργείο Εργασίας ότι η ΕΑΣ θα πρέπει να επιβάλλεται στη διαφορά του ποσού σύνταξης της κάθε κλίµακας και όχι σε όλη τη σύνταξη, όπως γίνεται τώρα και οδηγεί σε υπέρµετρη επιβάρυνση τους συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν για πολλά χρόνια και παίρνουν µεγαλύτερες συντάξεις. Ταυτόχρονα, το θέµα ανοίγει και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο αποδέχτηκε προσφυγή συνταξιούχου του ∆ηµοσίου, διαδικασία που ανοίγει τον δρόµο πιλοτικής δίκης στην Ολοµέλεια του ανώτατου δηµοσιονοµικού δικαστηρίου της χώρας, η οποία καλείται να αποφανθεί οριστικά στις 10 Ιουνίου 2026. Ο πυρήνας της διαφοράς δεν αφορά την ύπαρξη της εισφοράς αυτής καθαυτήν, η οποία έχει κριθεί κατά βάσιν συνταγµατική για τα µεταγενέστερα του 2019 έτη, αλλά τον τρόπο µε τον οποίο αυτή υπολογίζεται.

Ειδικότερα, τίθεται το ερώτηµα εάν είναι συµβατή µε τις συνταγµατικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας η επιβολή ενιαίου συντελεστή επί του συνόλου της καταβαλλόµενης σύνταξης ή αν θα έπρεπε να εφαρµόζεται κλιµακωτά, µε εξαίρεση ενός βασικού ποσού, που στην προκειµένη περίπτωση προσδιορίζεται στα 1.400 ευρώ.