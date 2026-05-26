Απάτη με «μαϊμού» εφοριακό εξιχνιάστηκε στη Φθιώτιδα έπειτα από την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Δομοκού, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων -τριών ανδρών και μίας γυναίκας.

Οι δράστες εντοπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες από την εξαπάτηση, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 37.000 ευρώ και κοσμήματα, τα οποία αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Το χρονικό της απάτης

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου σε περιοχή του Δομοκού. Άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε σε γυναίκα προσποιούμενος τον «εφοριακό υπάλληλο» και, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθινά, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από το σπίτι της.

Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες του και άφησε τα αντικείμενα σε προκαθορισμένο σημείο κοντά στην οικία της. Λίγο αργότερα, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και ειδοποίησε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.

Η αστυνομική επιχείρηση

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες Άμεσης Δράσης γειτονικών Διευθύνσεων Αστυνομίας, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι οι ύποπτοι κινούνταν προς τη Θεσσαλονίκη.

Αργά το βράδυ, το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών -Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Πιερίας. Εκεί, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης το ακινητοποίησαν και προσήγαγαν τους επιβαίνοντες.

Οι συλλήψεις και τα κατασχεθέντα

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, όπου συνελήφθησαν επισήμως. Το μεσημέρι της Τρίτης οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και ορίστηκε να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026. Μέχρι τότε κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Λαμίας.

Πρόκειται για τρεις άνδρες Ρομά, ηλικίας 28, 22 και 42 ετών, καθώς και μία γυναίκα 25 ετών. Στο αυτοκίνητο που επέβαιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 37.071,60 ευρώ και διάφορα χρυσαφικά, τα οποία αναγνωρίστηκαν και επιστράφηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν έξι κινητά τηλέφωνα, δύο ακόμη κοσμήματα των οποίων εξετάζεται η προέλευση, καθώς και το Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της απάτης.