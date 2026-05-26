Υπόθεση deepfake με θύμα 15χρονη μαθήτρια ερευνάται από τις Αρχές στο Κιλκίς, μετά από σχετική καταγγελία για διακίνηση ψεύτικης εικόνας που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατέθεσε ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, παρήγαγε παραποιημένη εικόνα που την εμφάνιζε γυμνή. Η επίμαχη εικόνα φέρεται να διακινήθηκε στη συνέχεια σε τρία ακόμη ανήλικα πρόσωπα.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων, οι οποίοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.