Τρεις αστυνομικοί καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης για συμμετοχή, ανάλογα με την περίπτωση, σε υποθέσεις παράνομων ανασκαφών, εικονικών θεωρήσεων διαβατηρίων και λαθρεμπορίας καπνού, που αποκαλύφθηκαν τον Ιούλιο του 2020 με επίκεντρο το Κιλκίς. Την υπόθεση είχαν φέρει στο φως οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ., ενώ το κατηγορητήριο περιελάμβανε περισσότερους από 120 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους άλλους δύο αστυνομικούς και δεκάδες ιδιώτες.

Ύστερα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, με πάνω από τριάντα συνεδριάσεις, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχους 54 κατηγορούμενους. Οι υπόλοιποι είτε αθωώθηκαν είτε απαλλάχθηκαν λόγω καταβολής δασμών και τελών. Οι ποινές που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από φυλάκιση δύο ετών έως και κάθειρξη εννέα ετών.

Ανάλογα με τις κατηγορίες που τους βάρυναν, οι καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, για παράνομη ανασκαφή εντός αρχαιολογικού χώρου, χρήση ανιχνευτών μετάλλων χωρίς άδεια, μη δήλωση αρχαιοτήτων, δωροληψία και δωροδοκία, ψευδή βεβαίωση, διευκόλυνση παράνομης παραμονής αλλοδαπών, λαθρεμπορία και συμμετοχή σε συμμορία.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους περισσότερους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Παράλληλα, αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτική ισχύ στην εκτέλεση της ποινής, υπό την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ο «σκαθάρι» και οι παράνομες ανασκαφές

Μεταξύ των καταδικασθέντων βρίσκεται αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., πλέον συνταξιούχος, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο συμμετείχε στο σκέλος των παράνομων ανασκαφών. Καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 8,5 ετών. Φέρεται να συμμετείχε σε αναζητήσεις αρχαιοτήτων και πολύτιμων θησαυρών σε αρχαιολογικούς χώρους, μεταξύ των οποίων και η αρχαία ελληνική τύμβος στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης. Στις συνομιλίες που κατέγραψαν οι διωκτικές Αρχές εμφανίζεται με το προσωνύμιο «σκαθάρι».

Πλαστές θεωρήσεις και λαθρεμπόριο

Ποινές κάθειρξης οκτώ και εννέα ετών επέβαλε το ίδιο δικαστήριο σε δύο ακόμη αστυνομικούς, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για εμπλοκή σε ψευδείς βεβαιώσεις μετακίνησης αλλοδαπών από και προς την ελληνική επικράτεια μέσω του τελωνείου των Ευζώνων. Οι πράξεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τελούνταν έναντι χρηματικής αμοιβής και με τη μεσολάβηση τριών Αλβανών συγκατηγορουμένων τους.

Οι τρεις αστυνομικοί αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Με την ίδια απόφαση, ένας ακόμη κατηγορούμενος αστυνομικός απηλλάγη από το κακούργημα και κρίθηκε ένοχος μόνο για πλημμέλημα, ενώ άλλος ένας αθωώθηκε πλήρως.