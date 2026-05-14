«Είχε το κινητό του ανοιχτό με την κάμερα»

Η γυναίκα που κατήγγειλε τον 37χρονο μιλά αποκλειστικά στο «Live News». Περιγράφει όλα όσα έγιναν στο Δημοτικό Γυμναστήριο Καλαμαριάς, όταν διαπίστωσε πως κάποιος την κατέγραφε με το κινητό του μέσα στις γυναικείες τουαλέτες.

Διαβάστε ακόμα: Καταγγελία-σοκ στη Θεσσαλονίκη: Νοσηλευτής κατηγορείται για βία σε ανήλικο

Όπως λέει όλα έγιναν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης εκατοντάδων μαθητών από δημοτικά σχολεία της πόλης, όταν εκείνη πήγε στις τουαλέτες:

«Ξαφνικά βλέπω από το διαχωριστικό, από τις δύο γυναικείες τουαλέτες, κάτι μαύρο να κινείται. Έχει το κινητό του ανοιχτό με την κάμερα και τραβάει».

H 45χρονη αναφέρει πως ο άντρας που επιχείρησε να την καταγράψει, της είπε πως ήταν πατέρας παιδιού που βρισκόταν στην εκδήλωση.

«Εκείνη την στιγμή θόλωσα αλλά απευθείας το μυαλό μου πήγε στο ‘άσε με εμένα. Πόσα ανήλικα κοριτσάκια μπήκαν εδώ μέσα τόση ώρα’».

Διαβάστε ακόμα: Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 37χρονο για κρυφή βιντεοσκόπηση γυναίκας σε τουαλέτα γυμναστηρίου

Στο σημείο επικρατεί αναστάτωση. Οι φωνές της γυναίκας συνεχίζονται και το κλίμα στην εκδήλωση αλλάζει:

«Είχε αρχίσει και αυτός να φουντώνει. Να νευριάζει. ‘Και καλά’ κατά λάθος του έπεσε το τηλέφωνό του στην τουαλέτα».

Γονείς μαθητών προσπαθούσαν να μάθουν τον λόγο της αναταραχής. Λίγο αργότερα, είδαν αστυνομικούς να φτάνουν στο Δημοτικό Γυμναστήριο. Ο 37χρονος οδηγήθηκε χθες ενώπιον ανακριτή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το πρωί.

Όπως λέει η γυναίκα που κατήγγειλε τον 37χρονο, όταν εκείνος κατάλαβε ότι επρόκειτο να φτάσει η Αστυνομία, προσπάθησε να καταστρέψει το κινητό του:

«Μετά από λίγο που περιμέναμε την Αστυνομία να έρθει, καθόταν από έξω από την τουαλέτα η υπεύθυνη από τα ΔΑΚ, αυτός πήρε το κινητό του και άρχισε να το σπάει».

﻿</p><p>

Ο 37χρονος ακινητοποιήθηκε και λίγο αργότερα παραδόθηκε στα χέρια αστυνομικών.

Στα πρώτα λόγια του, φέρεται να ζήτησε ιατρική βοήθεια:

«Μπήκα κατά λάθος στις συγκεκριμένες τουαλέτες, ωστόσο όταν μπήκε στην διπλανή κάποια γυναίκα, αποφάσισα να την βιντεοσκοπήσω. Έχω πρόβλημα. Πρέπει να με δει γιατρός».

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και USB στα οποία βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο από τουαλέτες, ακόμα και από ΜΜΜ, που τραβήχτηκαν είτε από κινητό τηλέφωνο είτε από κρυφή μικροκάμερα.

Το υλικό που εντοπίστηκε στο σπίτι του 37χρονου κάνεις τους αστυνομικούς να πιστεύουν πως έχουν να κάνουν με άτομο που κατέγραφε συστηματικά ανυποψίαστες γυναίκες.

Ο ίδιος παραμένει υπό κράτηση.