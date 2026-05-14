Το φλέγον θέμα της πανεπιστημιακής φύλαξης επαναφέρουν στο προσκήνιο οι πρόσφατες εξελίξεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Μετά την άγρια επίθεση κουκουλοφόρων σε φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής, οι πρυτανικές αρχές, οι οποίες σε ανακοίνωσή τους είχαν κάνει λόγο για επίθεση που «προσβάλλει την ίδια μας τη υπόσταση», προσανατολίζονται σε ένα νέο μοντέλο ελεγχόμενης εισόδου, την ώρα που οι καταγγελίες για τη στάση της ΕΛ.ΑΣ. πληθαίνουν.

Τέλος το σενάριο για «περίφραξη» του campus: Τουρνικέ μόνο στα κτίρια

Παρά τους αρχικούς σχεδιασμούς, η τοποθέτηση συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης (τουρνικέ) περιμετρικά ολόκληρου του campus κρίνεται πρακτικά αδύνατη. Με περισσότερες από 50 πύλες εισόδου και πολλά σημεία χωρίς καμία περίφραξη, η διοίκηση του ιδρύματος φαίνεται πως προκρίνει μια πιο στοχευμένη λύση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Θεολόγου Ηλιού για τα «Νέα», το νέο πλάνο προβλέπει:

Εγκατάσταση τουρνικέ αποκλειστικά στις εισόδους των κτιρίων κάθε σχολής και στη Διοίκηση.

Έλεγχο ακαδημαϊκής ταυτότητας για φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό.

Διαφοροποίηση πρόσβασης ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε εισερχόμενου.

Η μαρτυρία της Κλειούς Στίγκα: «Μας επιτέθηκαν με ξύλα και κράνη»

Η φοιτήτρια Κλειώ Στίγκα, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις στιγμές της επίθεσης. Ενώ μέλη των ΕΑΑΚ βρίσκονταν στον χώρο για τις διαδικασίες των φοιτητικών εκλογών, δεκάδες άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν αιφνιδιαστικά.

«Κάποιος πήγε να με χτυπήσει με ένα ξύλο, οπότε έβαλα το χέρι μου για να προστατευτώ», αναφέρει η φοιτήτρια, η οποία υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο μετακάρπιο.

Καταγγελίες για τις προσαγωγές: «Συνέλαβαν φοιτητές αντί για τους δράστες»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι ισχυρισμοί της τραυματισμένης φοιτήτριας σχετικά με την επέμβαση της αστυνομίας. Η ίδια υποστηρίζει πως, ενώ οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε 39 προσαγωγές φοιτητών μέσα στην Πολυτεχνική. Ανάμεσα στους προσαχθέντες ήταν μέλη παρατάξεων, αλλά και άτομα που έσπευσαν απλώς να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Το πολιτικό παρασκήνιο και οι εκλογές

Σύμφωνα με την Κλειώ Στίγκα, η επίθεση δεν ήταν τυχαία. Στόχευε στην καλλιέργεια κλίματος τρομοκρατίας λίγο πριν τις κάλπες, ώστε να νομιμοποιηθούν τα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, η απάντηση των φοιτητών ήταν η μαζική συμμετοχή στις εκλογές, με τις παρατάξεις που στοχοποιήθηκαν να καταγράφουν αυξημένα ποσοστά.