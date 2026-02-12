Στις 22:00 θα κλείνουν πλέον τα κτίρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου στον περιβάλλοντα χώρο των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα έξω από την Πολυτεχνική Σχολή.

Σύμφωνα με το Thestival, έγγραφο από τις πρυτανικές αρχές ενημερώνει τους κοσμήτορες και προέδρους των σχολών πως οι πόρτες στο ΑΠΘ θα κλείνουν στις 22:00 και δεν θα επιτρέπεται καμία εκδήλωση που δεν έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη απόφαση θα εφαρμοστεί για ένα διάστημα μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το πάρτι που διοργανώθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή το περασμένο Σάββατο και να διαπιστωθεί ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια.