Μολότοφ, κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες και ναρκωτικά εντοπίστηκαν από την αστυνομία κοντά στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, οδηγώντας σε εκατοντάδες προσαγωγές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 ακέραιες βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες και μικροποσότητες κάνναβης. Οι αρχές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα αυτά μεταφέρθηκαν κοντά στην Πολυτεχνική Σχολή, εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου βγήκαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά από χώρους του ΑΠΘ, στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία και Γ’ Σεπτεμβρίου. Όπως σημειώνεται, επιτέθηκαν απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, ρίχνοντας μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών (μολότοφ).

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση των ενδεδειγμένων μέσων, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές. Συνολικά, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης προσήχθησαν 313 άτομα, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ελεύθεροι οι 313 προσαχθέντες

Όπως έγινε γνωστό, οι 313 προσαχθέντες αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο σε βάρος τους. Οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν έπειτα από τα επεισόδια που εκδηλώθηκαν έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Το μεσημέρι του Σαββάτου, το υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δίνοντας διορία 48 ωρών, σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Ίδρυμα, την ώρα που στον χώρο του φέρεται να πραγματοποιούνταν πάρτι.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, κοντά σε πανεπιστημιακό χώρο. Παράλληλα, ζητά πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου, καθώς και από τις αστυνομικές αρχές για:

Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστημίου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ καλούνται εντός 48 ωρών να καταγράψουν τις ενέργειες που έγιναν και εκείνες που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τον νόμο 5224/25.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας στα Πανεπιστήμια, το οποίο θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες, όπως σημειώνεται, θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και δηλώνει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων.