Ένα μαύρο σκάφος που εντοπίστηκε μέσα σε μια σπηλιά, κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, στη Λευκάδα, με τη μηχανή αναμμένη και χωρίς πλήρωμα σήμανε «συναγερμό» στην περιοχή.

Ο ψαράς που το εντόπισε κάλεσε αμέσως το Λιμενικό Σώμα που περισυνέλεξε το σκάφος «φάντασμα» προκειμένου να το παραδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό, στον Αστακό.

Ουκρανικό το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in το θαλάσσιο drone είναι ουκρανικής προέλευσης ενώ εξετάζεται αν φέρει οπλισμό. Θα μεταφερθεί σε ειδικό χώρο και σε περίπτωση που φέρει εκρηκτικά ειδικοί θα προχωρήσουν στην εξουδετέρωση με ελεγχόμενη έκρηξη, διαφορετικά θα κατασχεθεί για περαιτέρω έλεγχο.

A USV drone was discovered off the coast of Lefkada by local fishermen earlier today. The sea drone has been retrieved by the Hellenic Coast Guard, with assistance from Armed Forces personnel, as authorities investigate how and why it reached Greek waters. pic.twitter.com/JnPD7RMEgU — Daphne Tolis (@daphnetoli) May 7, 2026

Μέχρι τώρα παραμένει άγνωστη η αποστολή του με τις αρχές να καλούνται να απαντήσουν πώς και γιατί έφτασε σε ελληνικά ύδατα.

Να σημειωθεί πως τα USV (Unmanned Surface Vehicle) χρησιμοποιούνται παγκοσμίως κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις. ​