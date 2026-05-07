Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου στην Αμμουδάρα και η 56χρονη σύζυγός του, μετά τις απολογίες τους που πραγματοποιήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Οι απολογίες των δύο πραγματοποιήθηκαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο Αστυνομικό Μέγαρο. Για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει αρχικά ότι η διαδικασία θα γινόταν τη Δευτέρα, ωστόσο τελικά πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, παρουσία των συνηγόρων υπεράσπισής τους. Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της δολοφονίας, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί σοκ και έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Κατά τις απολογίες τους, τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του φέρονται να περιέγραψαν την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος το τελευταίο διάστημα, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στη βαθιά συναισθηματική και ψυχική φόρτιση που ακολούθησε τον θάνατο του παιδιού τους. Σύμφωνα με το cretalive.gr ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης φέρεται να ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων: «Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο, παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου».

Από την πλευρά της, η 56χρονη υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».