Κρουαζιέρα του τρόμου αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν οι αρχές προχώρησαν σε 28 συλλήψεις μελών πληρωμάτων πέντε κρουαζιερόπλοιων – ανάμεσά τους και ένα πλοίο της Disney. Εκατοντάδες παιδιά σώθηκαν την τελευταία στιγμή, καθώς οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εμπλοκή σε υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) πραγματοποίησε εκτεταμένες επιθεωρήσεις στα πέντε πλοία, μεταξύ 23 και 25 Απριλίου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων κατά της παιδικής πορνογραφίας. Ένα από τα ελεγχόμενα πλοία ήταν αγκυροβολημένο στο Σαν Ντιέγκο και ανήκε στη Disney.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι αξιωματικοί ανέκριναν 26 μέλη πληρώματος από τις Φιλιππίνες, έναν ύποπτο από την Πορτογαλία και έναν από την Ινδονησία. Οι έρευνες επιβεβαίωσαν ότι όλοι εμπλέκονταν στη λήψη, κατοχή, μεταφορά, διανομή ή προβολή υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Η Disney, σχολιάζοντας την υπόθεση, ανέφερε ότι «εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής για αυτού του είδους τη συμπεριφορά και συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές». Η εταιρεία τόνισε επίσης πως, αν και η πλειονότητα των συλληφθέντων δεν ανήκε στο προσωπικό της, όσοι εργάζονταν για εκείνη έχουν ήδη απομακρυνθεί.

Όπως αναφέρει η New York Post, οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν στο πλοίο «Disney Magic», με επιβάτες να καταγράφουν σε βίντεο τη στιγμή που οι ύποπτοι απομακρύνονταν από το κρουαζιερόπλοιο.

Μετά τις συλλήψεις, οργανώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών εξέφρασαν αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τις αρχές ήταν παράνομη.