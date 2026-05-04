Τρεις άνθρωποι που ταξίδευαν με κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό έχασαν τη ζωή τους από ύποπτες λοιμώξεις με χανταϊό (hantavirus), έναν ιό που μεταδίδεται από τρωκτικά και μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα αναπνευστική νόσο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Σε ανακοίνωση του ΠΟΥ στις 3 Μαΐου αναφέρεται ότι «μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα λοίμωξης από hantavirus, ενώ υπάρχουν πέντε ακόμη ύποπτα περιστατικά». Από τα έξι συνολικά άτομα που έχουν προσβληθεί, τρία έχουν πεθάνει και ένα νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική.

Η ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρων Oceanwide Expeditions δήλωσε στην εφημερίδα USA TODAY ότι αντιμετωπίζει μια «σοβαρή ιατρική κατάσταση» στο πλοίο m/v Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Αφρικής.

«Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τρεις επιβάτες απεβίωσαν», ανέφερε η εταιρεία. «Δύο θάνατοι σημειώθηκαν εν πλω και ένας μετά την αποβίβαση. Επιπλέον, ένας επιβάτης νοσηλεύεται σε εντατική θεραπεία στο Γιοχάνεσμπουργκ, ενώ δύο ακόμη άτομα στο πλοίο χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και εκπρόσωπο του ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών, δύο από τα θύματα ήταν Ολλανδοί υπήκοοι, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι η αιτία των λοιμώξεων παραμένει υπό διερεύνηση, σημειώνοντας πως σε έναν από τους επιβάτες που διακομίστηκε εκτός πλοίου εντοπίστηκε στέλεχος του hantavirus.

«Σε αυτό το στάδιο δεν έχει αποδειχθεί εάν ο hantavirus συνδέεται με τους τρεις θανάτους που σχετίζονται με αυτό το ταξίδι», πρόσθεσε η εταιρεία. «Ο ιός δεν έχει επιβεβαιωθεί στα δύο συμπτωματικά άτομα που παραμένουν στο πλοίο».

Ο ΠΟΥ διερευνά την υπόθεση, σύμφωνα με το Reuters.

Τι είναι ο χανταϊός (hantavirus) και πώς μεταδίδεται

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) περιγράφουν τους hantavirus ως μια οικογένεια ιών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες και θάνατο. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά μέσω επαφής με τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους, και σπανιότερα μέσω δαγκώματος ή γρατζουνίσματος.

«Αν και σπάνιος, ο hantavirus μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο, απαιτώντας προσεκτική ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη», σημείωσε ο ΠΟΥ.

Ποια είναι τα συμπτώματα του χανταϊού (hantavirus)

Σύμφωνα με το CDC, οι hantavirus μπορούν να προκαλέσουν δύο συνδρόματα: το Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), που προσβάλλει τους πνεύμονες, και το Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS), που επηρεάζει τα νεφρά.

Τα συμπτώματα του HPS περιλαμβάνουν κόπωση, πυρετό, μυαλγίες, πονοκέφαλο, ζάλη, ρίγη και κοιλιακό άλγος. Αυτά μπορεί να ακολουθηθούν από βήχα, δύσπνοια και αίσθημα «σφιξίματος στο στήθος καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό», σύμφωνα με το CDC.

Για το HFRS, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν έντονους πονοκεφάλους, πόνο στη μέση και στην κοιλιά, πυρετό, ναυτία, θολή όραση, εξάψεις, ερυθρότητα στα μάτια ή δερματικό εξάνθημα. Σε προχωρημένα στάδια ενδέχεται να παρουσιαστεί χαμηλή αρτηριακή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Ο ΠΟΥ δεν έχει διευκρινίσει ποιο είδος hantavirus εμπλέκεται στο περιστατικό της κρουαζιέρας, ωστόσο έκανε λόγο για αναπνευστικούς κινδύνους.

Το CDC αναφέρει ότι το HPS μπορεί να αποβεί μοιραίο για περίπου το38% των ασθενών με αναπνευστικά συμπτώματα, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας για το HFRS κυμαίνεται από κάτω του 1% έως και 15%, ανάλογα με το στέλεχος του ιού.

Με πληροφορίες από USA TODAY