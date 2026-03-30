Η κρουαζιέρα επιβεβαιώνει τη δυναμική της ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2024 και ενισχύοντας σημαντικά το ΑΕΠ και την απασχόληση.

Με ισχυρή συμβολή στην οικονομία και εντυπωσιακή άνοδο της συνολικής δραστηριότητας, ο κλάδος της κρουαζιέρας αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ανθεκτικούς και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς του ελληνικού τουρισμού.

Τα νέα στοιχεία της Cruise Lines International Association (CLIA) επιβεβαιώνουν όχι μόνο την πλήρη ανάκαμψη, αλλά και τη διεύρυνση της οικονομικής επιρροής της κρουαζιέρας στη χώρα, σε μια περίοδο που η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Ιστορικό ρεκόρ οικονομικής συνεισφοράς

Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση για την Οικονομική Συνεισφορά του Κλάδου της Κρουαζιέρας για το 2024, που εκπονήθηκε από την Oxford Economics για λογαριασμό της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), η συνολική οικονομική συνεισφορά του κλάδου έφτασε τα 3,1 δισ. ευρώ, ενώ η συμβολή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανήλθε στα 1,5 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί εντυπωσιακή ετήσια ανάπτυξη. «Η οικονομική συνεισφορά της κρουαζιέρας στην Ελλάδα σχεδόν τριπλασιάστηκε μέσα σε μόλις τρία χρόνια, φτάνοντας τα 3,1 δισ. ευρώ το 2024 από 1,4 δισ. ευρώ το 2022 και 2 δισ. ευρώ το 2023», δήλωσε η Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA.

Η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ αυξήθηκε σχεδόν κατά 50%, από 973 εκατ. ευρώ το 2023 σε 1,5 δισ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της βιομηχανίας.

Άνοδος στην απασχόληση και στις τοπικές οικονομίες

Η αύξηση της δραστηριότητας είχε άμεσο αντίκτυπο και στην απασχόληση. Οι θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται από τον κλάδο αυξήθηκαν από 22.600 το 2023 σε 33.000 το 2024, δηλαδή περισσότερες από 10.000 νέες θέσεις μέσα σε ένα έτος. Σε αυτές περιλαμβάνονται άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας.

Πιο αναλυτικά, η βιομηχανία της κρουαζιέρας στην Ελλάδα δημιούργησε 17.000 άμεσες θέσεις που σχετίζονται με δαπάνες, 1.000 άμεσες θέσεις σε εταιρείες κρουαζιέρας, 10.000 έμμεσες και 5.000 επαγόμενες θέσεις. Το οικοσύστημα της κρουαζιέρας στηρίζει ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, από τοπικές επιχειρήσεις και ταξιδιωτικά γραφεία έως λιμενικές αρχές, ναυπηγεία και προμηθευτές.

Οι βασικές πηγές οικονομικής επίδρασης

Τέσσερις κύριες δραστηριότητες συνδέονται με τη θετική επίδραση της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία: οι δαπάνες επιβατών και πληρωμάτων στους προορισμούς, οι αγορές των εταιρειών κρουαζιέρας, οι μισθοί του προσωπικού που διαμένει στην Ελλάδα και οι ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες.

Οι δαπάνες επιβατών και πληρωμάτων αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο συντελεστή στο ΑΕΠ, φτάνοντας τα 915 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 59% της συνολικής συμβολής του κλάδου. Ακολούθησαν οι αγορές των εταιρειών με 586 εκατ. ευρώ, ενώ οι μισθοί και οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες προσέθεσαν 25 εκατ. και 24 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Πειραιάς: Κόμβος της Μεσογείου

Ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής, προσέλκυσε 1,7 εκατομμύρια επισκέψεις επιβατών το 2024, συμπεριλαμβανομένης σημαντικής δραστηριότητας επιβίβασης. Κατέλαβε τη 13η θέση παγκοσμίως μεταξύ των λιμένων επιβίβασης, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό του ρόλο.

«Πέρα από τους αριθμούς, η προτεραιότητά μας είναι η μακροπρόθεσμη, υπεύθυνη ανάπτυξη που ωφελεί τόσο τους επισκέπτες όσο και τις τοπικές κοινωνίες, διασφαλίζοντας ότι η κρουαζιέρα παραμένει μια θετική δύναμη για το μέλλον της Ελλάδας», τόνισε η Μαρία Δεληγιάννη, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της CLIA στη βιωσιμότητα και τη συνεργασία με την κυβέρνηση και τις τοπικές κοινωνίες.

Η εικόνα σε Ευρώπη και παγκόσμιο επίπεδο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η βιομηχανία της κρουαζιέρας διατήρησε τη δυναμική της, δημιουργώντας συνολικό οικονομικό αντίκτυπο 64,1 δισ. ευρώ και συμβάλλοντας με 28,3 δισ. ευρώ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Οι θέσεις εργασίας ανήλθαν σε 445.000, με συνολικούς μισθούς 16,4 δισ. ευρώ.

Παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές πιέσεις, ο κλάδος διατήρησε ισχυρή δραστηριότητα το 2024, υποστηριζόμενος από υψηλή ζήτηση επιβατών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συνολική οικονομική συνεισφορά της κρουαζιέρας έφτασε τα 198,8 δισ. δολάρια, με συμβολή 98,5 δισ. στο παγκόσμιο ΑΕΠ, δημιουργώντας 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 60,1 δισ. δολάρια σε μισθούς.