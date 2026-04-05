Επιβράδυνση καταγράφει ο κλάδος της κρουαζιέρας για το 2026, με τη γεωπολιτική αστάθεια να επιταχύνει μια τάση που είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται πριν από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η διεθνής αγορά βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης, με τις ροές να μεταβάλλονται και την Ελλάδα να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε απώλειες και νέες ευκαιρίες, σε ένα περιβάλλον πιο νευρικό και απρόβλεπτο.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν σαφή κάμψη τόσο στις αφίξεις πλοίων όσο και στους επιβάτες, ανατρέποντας την πολυετή ανοδική πορεία του τομέα. Σύμφωνα με στοιχεία της Cruise Lines International Association (CLIA) στις 15 Φεβρουαρίου, πριν ακόμη ξεσπάσει η κρίση, προβλεπόταν μείωση 16,7% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 9,5% στους επιβάτες στη χώρα μας. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η αγορά εισέρχεται σε φάση «διόρθωσης» μετά από χρόνια έντονης μεταπανδημικής ανάπτυξης.

Η επιβράδυνση δεν είναι μονοδιάστατη. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι, πέραν της συγκυρίας, ρόλο διαδραματίζουν και διαρθρωτικοί λόγοι, όπως η επιβολή του τέλους κρουαζιέρας.

Σε προορισμούς υψηλής δημοφιλίας, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, το τέλος φθάνει τα 20 ευρώ ανά επιβάτη, αυξάνοντας το συνολικό κόστος και επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα.

Νέες ισορροπίες στη διεθνή αγορά

Την ίδια στιγμή, η αναδιάταξη της παγκόσμιας αγοράς δημιουργεί και νέα περιθώρια για την Ελλάδα. Η μετατόπιση δραστηριότητας από τη Μέση Ανατολή, λόγω αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου, οδηγεί εταιρείες στην επαναχάραξη δρομολογίων, ενισχύοντας τον ρόλο της Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα επιχειρεί να απορροφήσει μέρος της δραστηριότητας που απομακρύνεται από τις εμπόλεμες ζώνες.

Καθοριστικός παραμένει ο ρόλος του λιμανιού του Πειραιά, που αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο της κρουαζιέρας. Όπως ανέφερε η Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, Μαρία Δεληγιάννη, σε εκδήλωση του δήμου Πειραιά, το λιμάνι κατατάσσεται στη 13η θέση παγκοσμίως ως προς το home porting, με ποσοστό που αγγίζει το 80%, ενώ αποτελεί κρίσιμο σημείο για αλλαγές πληρωμάτων.

Η ίδια σημείωσε ότι από το τέλος κρουαζιέρας συγκεντρώθηκαν περίπου 33 εκατ. ευρώ το 2025, υπογραμμίζοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του μέτρου και τη σημασία των επενδύσεων σε υποδομές.

Τα αποτελέσματα του 2025 και η πρόκληση του 2026

Τα επίσημα αποτελέσματα του 2025 κινήθηκαν εντός των προσδοκιών, με 6.129 αφίξεις και 8,4 εκατ. επιβατο-αφίξεις συνολικά. Ο Πειραιάς διατήρησε την πρωτοκαθεδρία με 863 αφίξεις και 1,85 εκατ. επιβάτες. Ακολούθησαν η Μύκονος και η Σαντορίνη, ενώ στην πρώτη δεκάδα βρέθηκαν επίσης η Κέρκυρα, η Ρόδος και το Ηράκλειο, επιβεβαιώνοντας τη γεωγραφική διασπορά της ζήτησης.

Το 2026, ωστόσο, ξεκινά με διαφορετικούς όρους. Η ένταση στη Μέση Ανατολή, η αβεβαιότητα για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα και ο εγκλωβισμός πλοίων στην ευρύτερη περιοχή δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλού ρίσκου. Όπως επισημαίνει ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Κρουαζιέρας & Φορέων Ναυτιλίας (EEKΦΝ), Θεόδωρος Κόντες, το βασικό σενάριο πλέον δεν είναι η ανάπτυξη, αλλά η διατήρηση των επιπέδων του 2025.

Ο κ. Κόντες τονίζει ότι ανησυχία προκαλεί η στάση των βασικών αγορών. Οι Αμερικανοί, που αποτελούν τη μεγαλύτερη δεξαμενή επιβατών με σχεδόν 2,9 εκατ. αφίξεις, εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, ενώ οι Ισραηλινοί περιορίζουν σημαντικά τα ταξίδια τους.

Οι κρατήσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με τους τουρίστες να τηρούν στάση αναμονής και το αυξημένο κόστος μετακίνησης να λειτουργεί αποτρεπτικά.

Ευκαιρίες μέσα στην αβεβαιότητα

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, διαφαίνονται και νέες ευκαιρίες. Η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής προορισμός και μπορεί να απορροφήσει μέρος της ζήτησης από περιοχές όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Αυξημένη κινητικότητα αναμένεται στο Ιόνιο και την Αδριατική.

Ήδη, η MSC Cruises προσαρμόζει τον σχεδιασμό της, ενώ η Explora Journeys αναθεωρεί το πρόγραμμά της, μεταφέροντας δρομολόγια από τη Μέση Ανατολή στη Μεσόγειο, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στους ωφελημένους προορισμούς.

Το βασικό σενάριο, πάντως, παραμένει εύθραυστο. Όπως σημειώνει ο κ. Κόντες, οι αρχικές εκτιμήσεις για αύξηση 4%-5% έχουν ουσιαστικά ακυρωθεί, και ακόμη και η διατήρηση των επιπέδων του 2025 θεωρείται πλέον αισιόδοξη. Η πορεία της χρονιάς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης και την αποκατάσταση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα.

Το 2026 διαμορφώνεται έτσι ως έτος αντοχών για την κρουαζιέρα, με τον κλάδο να καλείται να προσαρμοστεί σε ένα νέο, πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου η ευελιξία και η ταχύτητα προσαρμογής θα καθορίσουν τους νικητές της επόμενης ημέρας.