Κλειστοί θα παραμείνουν απόψε, Σάββατο 4 Μαΐου, οι σταθμοί της Γραμμής 2, Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο, από τις 21:40, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης του νέου δικτύου 5G στο δίκτυο του μετρό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται κανονικά μόνο στα τμήματα Ανθούπολη, Σεπόλια και Σύνταγμα, Ελληνικό, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε κεντρικούς σταθμούς του μετρό της Αθήνας αναμένεται να επηρεάσει τη μετακίνηση στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ωστόσο, τα έργα θεωρούνται απαραίτητα για τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της τεχνολογικής συνδεσιμότητας του δικτύου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών που μετακινούνται στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, θα λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ18, η οποία θα καλύπτει τη διαδρομή των κλειστών σταθμών καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.