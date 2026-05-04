Ισχυροί άνεμοι και παροδικά φαινόμενα προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) για τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά έως και 9 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα.

Γενική εικόνα της χώρας

Στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγαίο τους 18 με 19.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη: Αίθριος καιρός στη Μακεδονία, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα. Στη Θράκη αναμένεται αύξηση νεφώσεων μετά το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, τοπικά δυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3-4 στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Πελοποννήσου. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, που το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία από 7 έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Στις Σποράδες και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, και από το μεσημέρι αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 8 έως 21 βαθμούς.

Κυκλάδες, Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη όπου νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και το απόγευμα στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες νωρίς το πρωί. Βελτίωση από το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 6 με 8 και πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, που το απόγευμα θα στραφούν σε ασθενείς μεταβλητούς. Θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με βόρειους ανέμους 3 με 4 μποφόρ και εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 5 Μαΐου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα νοτιοανατολικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς. Τοπικές ομίχλες το πρωί στα δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειοι 4 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Τετάρτη 6 Μαΐου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 7 Μαΐου 2026: Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια με πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 8 Μαΐου 2026: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνές, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.