Οι βουλευτές της ΝΔ πήραν και επίσημα από τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμο Χαρακόπουλο, την πρόσκληση για την κλειστή συνεδρίαση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη , το πρωί της Πέμπτης, 7 Μαΐου, στη Βουλή. Σε μια περίοδο εσωκομματικών αναταράξεων (και δημοσκοπικών πιέσεων) τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά – τόσο ανάμεσα σε πρωθυπουργικούς συνεργάτες και βουλευτές όσο και μεταξύ των βουλευτών. Απομένουν πλέον 72 ώρες ζυμώσεων, στην κατεύθυνση, τουλάχιστον εκ μέρους της κυβερνητικής έδρας, να υπάρξει η μέγιστη δυνατή εκτόνωση της εσωκομματικής έντασης κατά τις συζητήσεις του Μητσοτάκη με τους βουλευτές του αυτή την εβδομάδα, ώστε η ΝΔ να μπει με λιγότερο βαριά ατμόσφαιρα στην τελική ευθεία για το συνέδριό της την επόμενη εβδομάδα (15-17 Μαΐου).

Η κυβερνητική έδρα δεν έχει ακόμα πλήρη εικόνα για το πόσοι βουλευτές θα πάρουν τον λόγο στην επικείμενη συνεδρίαση. Ο κατάλογος θα κλειδώσει μέχρι αύριο, Τρίτη, (αυτό ζητείται από τους «συντονιστές»), αν και το βασικότερο δεν είναι ο αριθμός των παρεμβάσεων αλλά το περιεχόμενο και η έντασή τους.

«Μουγκή» ή εκρηκτική;

Άλλωστε η γαλάζια ΚΟ έχει βιώσει στο παρελθόν, και μια «μουγκή», και μια εκρηκτική συνεδρίαση – και από τις δύο είχαν προκύψει σαφή μηνύματα προς τα κεντρικά. Ενδεικτικά, στην τελευταία συνεδρίαση τον περασμένο Δεκέμβριο η δυσαρέσκεια είχε παραμείνει πίσω από τη σιωπή αρκετών βουλευτών που αντιδρούσαν σε κυβερνητικούς χειρισμούς. Τότε, στο τέλος του 2025, τη συνεδρίαση επισκίαζε το αγροτικό μέτωπο και ήταν εμφανής η δυσφορία μελών της ΚΟ για πολιτικούς και επικοινωνιακούς χειρισμούς της κυβέρνησης, αλλά ερχόταν η ψήφιση του Προϋπολογισμού και, από τη στιγμή που αυτή έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, πολλοί αποφάσισαν να συγκρατηθούν.

Αντίθετα, το καλοκαίρι του 2024, υπήρξε η πιο επεισοδιακή έως σήμερα συνεδρίαση. Δεν ήταν μόνο η διάρκειά της (για σχεδόν πέντε ώρες είχε μείνει κλειστή η πόρτα στην αίθουσα της Βουλής), αλλά κυρίως το γεγονός ότι βουλευτές, διαδοχικά, άνοιγαν θέμα ιδεολογικού προσανατολισμού της ΝΔ.

Κι αυτή τη φορά εκτιμάται ότι η συνεδρίαση θα είναι πολύωρη και με αιχμές και ενστάσεις – τέτοιες άλλωστε καταγράφονται και στη δημόσια σφαίρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη που έχουν εμφανίστηκαν προσφάτως με έντονη διάθεση κριτικής (όπως οι πέντε βουλευτές της ανοιχτής επιστολής στο Μαξίμου για το επιτελικό κράτος, μέσα από τα «ΝΕΑ») θα τοποθετηθούν και ενώπιον του Μητσοτάκη.

Άλλοι έχουν αποφασίσει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, να μην πάρουν τον λόγο σε μια «κλειστή συνεδρίαση», όπως οι ίδιοι λένε. Αφήνουν τις τοποθετήσεις τους για αργότερα και σε πιο ανοιχτό βήμα – όχι για πολύ μετά, αλλά για το κομματικό συνέδριο, π.χ.

Κύκλος προβληματισμού

Και μόνο αυτό σημαίνει ότι δεν κλείνει εύκολα ο παρατεταμένος κύκλος αμηχανίας και προβληματισμού μεταξύ κυβέρνησης και ΚΟ. Γαλάζιοι μιλούν για συσσωρευμένες εντάσεις και για προβλήματα που διογκώθηκαν στο εσωτερικό της ΝΔ, επειδή είτε δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς, είτε αγνοήθηκαν όταν έπρεπε.

Από την άλλη όμως, αν και είναι βέβαιο ότι βουλευτές θα θελήσουν να καταγραφεί η διαφοροποίησή τους σε σειρά ζητημάτων, εκτιμάται ότι θα αποφευχθούν «ακρότητες» ενώπιον του πρωθυπουργού την Πέμπτη. Κι αυτό στην ίδια κατεύθυνση που καταγράφονται τελευταία οι διαφοροποιήσεις: «δεν είμαστε αντάρτες», «χτυπάμε εμείς κουδουνάκι, πριν οι πολίτες χτυπήσουν την καμπάνα» κ.ο.κ.

Τρεις παρεμβάσεις

Την ηλεκτρισμένη κατάσταση αποτυπώνουν πρόσφατες παρεμβάσεις γαλάζιων. Πέντε βουλευτές περιφέρειας (Γιάννης Οικονόμου – Φθιώτιδα, Ανδρέας Κατσανιώτης – Αχαΐα, Φώντας Μπαραλιάκος – Πιερία, Γιάννης Παππάς –Δωδεκάνησα, Αθανάσιος Ζεμπίλης – Εύβοια) αποφάσισαν με ανοιχτή επιστολή να κριτικάρουν το επιτελικό κράτος. «Διεκδικεί τον απόλυτο έλεγχο, πιστώνεται τις επιτυχίες, αλλά, όταν εμφανίζονται σοβαρές παθογένειες, η ευθύνη διαχέεται προς τα κάτω και ιδιαίτερα προς τους βουλευτές» έγραψαν με αποδέκτη το Μαξίμου, σημειώνοντας ότι λύση δεν είναι «η παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης».

Άλλος βουλευτής περιφέρειας, ο Γιώργος Καρασμάνης (Πέλλα), δημοσιοποίησε επιστολή διαμαρτυρίας προς τους υπουργούς Νίκο Παπαθανάση και Χρίστο Δήμα (με κοινοποίηση στον πρωθυπουργό) γράφοντας για ένα τοπικό έργο (το αρδευτικό δίκτυο Αλμωπαίου). Και καταλήγοντας στο «αντιλαμβάνεστε, μετά τα όσα προηγήθηκαν, ότι η ηθική, το δίκιο και οι ειλημμένες δεσμεύσεις επιτάσσουν την άμεση υλοποίηση του έργου. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις. Ο λαός της Πέλλας δεν θα ανεχτεί ασυνέπεια και αναξιοπιστία».

Και άλλος ένας, ο Προκόπης Γιόγιακας (Θεσπρωτία) είχε έντονη συζήτηση στη Βουλή με τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο για το ζήτημα του οδικού άξονα της Ηγουμενίτσας, το οποίο επανέφερε και στη συνέχεια σε δημόσιες δηλώσεις του. «Θα θέσουμε σοβαρότατα θέματα, αξιοπρέπειας, σεβασμού και καλής διαχείρισης στην επόμενη συνεδρίαση της KO της ΝΔ» ξεκαθάρισε.

«Μασάζ» και δημοσκοπήσεις

Το βέβαιο είναι ότι το Μαξίμου σε περιβάλλον δεδομένης φθοράς και δημοσκοπικής πίεσης, καλείται να αποσυμπιέσει πολλαπλά εσωτερικά μέτωπα:

Πρώτον, το χάσμα που νιώθουν βουλευτές με εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και μέλη της στενής πρωθυπουργικής ομάδας, στα οποία χρεώνουν λανθασμένες εισηγήσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κακή ανάγνωση της «κοινωνικής πραγματικότητας». Δεύτερον, τη γενικευμένη πια ένταση σε διάφορες πτέρυγες της ΝΔ, που έχουν άλλα σημεία αναφορές, άλλη αφετηρία, ενδεχομένως και άλλα κίνητρα. Τρίτον, τις αποστάσεις – κόντρες ανάμεσα σε βουλευτές της περιφέρειας και στελέχη του «κέντρου των Αθηνών». Και τέταρτον, τον προβληματισμό και τις διαφωνίες μελών της ΚΟ με κεντρικούς χειρισμούς σε υποθέσεις που ακόμα «τρέχουν», προκαλώντας πολιτικό κόστος (όπως τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων).

Ταυτόχρονα από τις δημοσκοπήσεις προκύπτουν πιέσεις – σύμφωνα με τη Metron Analysis (Mega) στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ πέφτει κάτω του 30% και κινείται στο 28,6% (από 31,1%) με το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει στο 15% (από 13,6%) ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4%, η Ελληνική Λύση με 10,2%, το ΚΚΕ με 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,3%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%.

Αποδραματοποίηση

Από το Μαξίμου επιχειρούν συνολικά αποδραματοποίηση – και των δημοσκοπικών ευρημάτων και της εσωκομματικής κριτικής. Λένε ότι βλέπουν στα γκάλοπ «δυο πραγματικότητες», κατά τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. Όπως είπε (Mega), η μία «απορρέει από τη μεγάλη διαφορά της ΝΔ από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα» και είναι ότι «όποιος δρα, προφανώς μπορεί να κάνει και λάθη και τα διορθώνει, αλλά έχει και θετικά αποτελέσματα». Η άλλη έχει να κάνει με την «απόσταση από το ευκταίο και επιθυμητό αποτέλεσμα» που για να καλυφθεί, σύμφωνα με την ανάγνωση του Μαξίμου, απαιτείται «να κοιτάμε μόνο τη δουλειά μας – παραδοτέα για τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα».