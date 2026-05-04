Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Κυριακή ότι οι αυξημένοι τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν το σύνολο των κρατών-μελών και όχι ειδικά τη Γερμανία.

«Στο στόχαστρο βρίσκεται όλη η Ευρώπη», υπογράμμισε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD. Επισήμανε ότι ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος», καθώς η συμφωνία-πλαίσιο που είχε συναφθεί μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ τον περασμένο Αύγουστο δεν εφαρμόζεται ακόμη. Ο καγκελάριος υπενθύμισε πως εξακολουθεί να υπάρχει αντίσταση στη συμφωνία από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Μερτς σημείωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να αντιδρά με ανυπομονησία, καθώς η ευρωπαϊκή πλευρά εγείρει νέους όρους. «Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι, οι Ευρωπαίοι όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί συμφωνία «το ταχύτερο δυνατό».

Η συμφωνία-πλαίσιο και η νέα απόφαση Τραμπ

Τον Αύγουστο του 2025, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχαν ανακοινώσει συμφωνία-πλαίσιο για τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές. Με τη συμφωνία αυτή καθοριζόταν ανώτατο όριο 15% στους τελωνειακούς δασμούς για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των ανταλλακτικών τους.

Ωστόσο, την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ στο 25% από αυτή την εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν τη συμφωνία.