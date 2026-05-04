Ένα ουκρανικό drone εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης (9 Μαΐου) στη Ρωσία.

Ο κ. Σαμπιάνιν ανέφερε μέσω του Telegram ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονταν επιτόπου» μετά το πλήγμα. Η πολυκατοικία, την οποία η ουκρανική εφημερίδα Kyiv Independent περιέγραψε ως «πολυτελή», βρίσκεται σε δυτική συνοικία της Μόσχας, όπου στεγάζονται αρκετές πρεσβείες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, άλλα δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας, χωρίς να προκληθούν περαιτέρω ζημιές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει στα τέλη Απριλίου ότι η φετινή στρατιωτική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή αρμάτων μάχης και πυραυλικών συστημάτων, λόγω των συνθηκών ασφαλείας.

Η Ρωσία γιορτάζει κάθε 9η Μαΐου τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο — τον «μεγάλο πατριωτικό πόλεμο», όπως συνεχίζει να τον αποκαλεί η Μόσχα.

Αν και οι ρωσικές αρχές αναφέρουν συχνά ουκρανικές επιδρομές με drones στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, οι στόχοι συνήθως περιορίζονται σε αεροδρόμια, στρατιωτικές ή ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι ζημιές σε πολιτικές υποδομές παραμένουν σπάνιες, ενώ το ρωσικό επιτελείο διαβεβαιώνει ότι τα περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίπτονται πριν πλήξουν στόχους.