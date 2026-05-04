Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις ασθένησαν έπειτα από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό, σύμφωνα με το Reuters.

«Ο ΠΟΥ έχει ενημερωθεί για ένα περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά ένα κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό και παρέχει υποστήριξη. Μέχρι σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης από χανταϊό και υπάρχουν άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα. Από τους έξι ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, τρεις έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική», ανέφερε ο Οργανισμός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μετάδοση και προέλευση του ιού

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και μετάδοση μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι άνθρωποι μολύνονται συνήθως όταν σωματίδια του ιού από περιττώματα, σάλιο ή ούρα τρωκτικών αιωρούνται στον αέρα, ιδιαίτερα κατά τον καθαρισμό χώρων όπου έχουν φωλιάσει αρουραίοι ή ποντίκια.

Όπως αναφέρει το ιατρικό περιοδικό The Lancet, το όνομα του ιού προέρχεται από την περιοχή του ποταμού Χαντάν στη Νότια Κορέα, όπου ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970.

Θνητότητα και παγκόσμια εξάπλωση

Ο χανταϊός ανήκει σε οικογένεια ιών που προκαλούν δύο τύπους νόσων: μία που επηρεάζει τους πνεύμονες και μία που προσβάλλει τα νεφρά. Η αναπνευστική μορφή, γνωστή ως πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού, είναι η πιο επικίνδυνη, με ποσοστό θνητότητας που φτάνει περίπου το 40%.

Η συγκεκριμένη μορφή εμφανίζεται συχνότερα στη Βόρεια και Νότια Αμερική. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Καναδά, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 200 περιστατικά παγκοσμίως. Στο Νέο Μεξικό, η πιανίστρια κλασικής μουσικής Μπέτσι Αρακάουα, σύζυγος του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, πέθανε από χανταϊό το 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας.

Συμπτώματα και διάγνωση

Τα αρχικά συμπτώματα του χανταϊού μοιάζουν με εκείνα της γρίπης, όπως κόπωση και πυρετός, και εμφανίζονται μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό, σύμφωνα με το CDC. Ακολουθούν βήχας, δύσπνοια και συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες μέσα σε τέσσερις έως δέκα ημέρες.

Η διάγνωση κατά τις πρώτες 72 ώρες της λοίμωξης είναι δύσκολη, καθώς τα συμπτώματα συχνά συγχέονται με εκείνα της εποχικής γρίπης.

Θεραπεία και πρόληψη

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη λοίμωξη από χανταϊό. Η αντιμετώπιση εστιάζει στην υποστηρικτική φροντίδα, όπως ξεκούραση, ενυδάτωση και, σε σοβαρές περιπτώσεις, αναπνευστική υποστήριξη.

Για την πρόληψη, οι ειδικοί συνιστούν απομάκρυνση των τρωκτικών από κατοικημένους χώρους και αποφυγή σκούπισματος ή χρήσης ηλεκτρικής σκούπας σε ξεραμένα περιττώματα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν διασπορά του ιού στον αέρα.