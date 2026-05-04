Στις αστυνομικές αρχές παρουσιάστηκε και ο ανήλικος που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των συλλήψεων για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ο τρίτος εμπλεκόμενος εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του, κ. Θεονύμφη Μπέρκη, σε μια εξέλιξη που θεωρούνταν αναμενόμενη.

Η ίδια δήλωσε στο Cretalive: «Οι αποδιδόμενες πράξεις, η συμπεριφορά που έχει καταγραφεί, είναι “ξένη” προς την προσωπικότητα του ανήλικου που είδα σήμερα (σ.σ. Κυριακή). Είναι ένα παιδί στην πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην ώρα τους».

Η παρουσίαση του 18χρονου και η σύλληψη του 23χρονου

Νωρίτερα, το μεσημέρι της Κυριακής, είχε παρουσιαστεί και ο 18χρονος, ο μικρότερος από τα δύο αδέλφια, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, κ. Γιώργο Λιονάκη. Ο 23χρονος αδελφός τους είχε ήδη συλληφθεί από τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας, καθώς φέρεται να εμπλέκεται άμεσα στο μαχαίρωμα του 57χρονου Αλβανού εργαζόμενου ως «πορτιέρη» του καταστήματος.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο 18χρονος βρίσκεται σε καλή κατάσταση και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αναλυτικά ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα. «Ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση. Ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κας ανακρίτριας και του κ. εισαγγελέα τη θέση του, τι έγινε και για ποιο λόγο έγινε», ανέφερε ο κ. Λιονάκης στο CRETA24.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και, παρά την παρέλευση του αυτοφώρου, κρατείται μαζί με τον 23χρονο αδελφό του έως την Τετάρτη 6 Μαΐου, οπότε και αναμένεται να απολογηθούν.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι αποχώρησε από το σημείο επειδή φοβήθηκε και δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Όπως πρόσθεσε ο δικηγόρος του: «Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο, γι’ αυτό έφυγε. Αμέσως όμως επικοινώνησε με τους γονείς και την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ότι είναι καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του ότι θα παρουσιαστεί στις αρχές. Σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου, προσωπικό πρόβλημα υγείας, το ότι μέχρι σήμερα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές».

Διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Και στους τρεις εμπλεκόμενους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 23χρονος είναι εκείνος που φέρεται να μαχαίρωσε τον 57χρονο στο πόδι, τη στιγμή που ο τελευταίος άνοιξε την τζαμένια πόρτα του καταστήματος για να αποτρέψει την είσοδό τους.

Ο 57χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε στα πόδια, φέροντας κοψίματα και χάνοντας σημαντική ποσότητα αίματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Το χρονικό της επίθεσης

Μάρτυρες αναφέρουν ότι οι τρεις νεαροί, φορώντας κουκούλες, πλησίασαν το κατάστημα και έγιναν αντιληπτοί από όσους βρίσκονταν στον προθάλαμο. Ο 57χρονος, ως υπεύθυνος ασφαλείας, έσπευσε να τους σταματήσει, ωστόσο δέχθηκε άμεσα μαχαιριά στον μηρό.

Παρά τον τραυματισμό του, δεν υποχώρησε. Πήρε μία μαγκούρα και βγήκε έξω, όπου ακολούθησε ένταση, με τους δράστες να κρατούν, σύμφωνα με τα στοιχεία, μαχαίρι και δύο πιστόλια κρότου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τον 57χρονο με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, όταν εκείνος τους καταδίωξε παρά το γεγονός ότι αιμορραγούσε. Ο άνδρας γλίτωσε την τελευταία στιγμή, πέφτοντας στο έδαφος, ενώ το όχημα κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κατά τις Αρχές, οδηγός φέρεται να ήταν ο ανήλικος.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε: «Το λευκό αυτοκίνητο έκανε οπισθοπορεία και με αστραπιαίες κινήσεις έβαλε μπρος και με ταχύτητα επιχείρησε να πέσει πάνω σε έναν άνθρωπο που την τελευταία στιγμή απέφυγε το χτύπημα, πέφτοντας στο έδαφος από την πλευρά του πεζοδρομίου. Έκανε και πάλι οπισθοπορεία και τότε τράκαρε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση έπεσε στο οδόστρωμα και το σκαμπό που ήταν “καρφωμένο” πάνω στο όχημα. Αμέσως μετά είδα δύο νεαρούς να βγαίνουν από το λευκό αυτοκίνητο και να τρέχουν. Αρχικά βγήκε ένας νεαρός που καθόταν πίσω, από την πλευρά του οδηγού και στη συνέχεια ο οδηγός που κόντεψε να πέσει σε διερχόμενο όχημα».