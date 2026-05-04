Οι ευρωπαϊκές χώρες «έλαβαν το μήνυμα» από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και φροντίζουν πλέον να εφαρμόζονται οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ είχε κατηγορήσει ορισμένα κράτη-μέλη της Συμμαχίας ότι δεν στηρίζουν επαρκώς τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο στο Ιράν. Σε ένδειξη της δυσαρέσκειάς του προς τους ευρωπαίους συμμάχους, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε σχέδιο απόσυρσης 5.000 αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία.

«Ναι, υπήρξε κάποια απογοήτευση από την πλευρά των ΗΠΑ, όμως οι Ευρωπαίοι άκουσαν», ανέφερε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιείται στην Αρμενία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «εξασφαλίζουν τώρα ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες για τις βάσεις εφαρμόζονται», υπογραμμίζοντας πως η στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων έχει αλλάξει εμφανώς.

Ανταπόκριση των χωρών του ΝΑΤΟ

Η Ισπανία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει δηλώσει ότι οι στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ρούτε, άλλες χώρες της Συμμαχίας, όπως το Μαυροβούνιο, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, ανταποκρίνονται θετικά στα αιτήματα για χρήση βάσεων και παροχή επιμελητειακής υποστήριξης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σημείωσε επίσης ότι «όλο και περισσότερες» ευρωπαϊκές χώρες προεγκαθιστούν μέσα, όπως ναρκαλιευτικά πλοία, κοντά στον Κόλπο, ώστε να είναι έτοιμες για μια «επόμενη φάση» επιχειρήσεων.

Παράλληλα, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει προθυμία να συμμετάσχουν σε αποστολή που θα διασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών του Ορμούζ, μόλις ολοκληρωθεί ο πόλεμος.