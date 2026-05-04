Το νέο σχέδιο «Ελευθερία» που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τη διευκόλυνση της διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Οι ιρανικές επιθέσεις συνεχίζονται και η κίνηση στην περιοχή παραμένει σχεδόν «παγωμένη».

Στο πλαίσιο του σχεδίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθοδηγούν τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο, «με ασφάλεια έξω από αυτά τα περιορισμένα ύδατα, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους». Ωστόσο, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Joint Maritime Information Center, οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει μια «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» για τη στήριξη των διελεύσεων, προτρέποντας τα πλοία να εξετάσουν τη διέλευση μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν. Παρά ταύτα, το κέντρο, που παρακολουθεί τις απειλές ασφαλείας στην περιοχή, δεν παρείχε συγκεκριμένες πληροφορίες για το επιχειρησιακό σκέλος του σχεδίου.

Αντιδράσεις από την Τεχεράνη και ανησυχία για τη ναυτιλία

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του κοινοβουλίου του Ιράν αντέδρασε έντονα, υπογραμμίζοντας ότι κάθε αμερικανική παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ θα αποτελούσε παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον περασμένο μήνα.

Στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών που μίλησαν στο Bloomberg εξέφρασαν την ανάγκη για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και εγγυήσεις σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, όπως η ύπαρξη ναρκών και η προστασία από ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις. Οι ίδιοι τόνισαν ότι επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ο Ανίλ Τζάι Σινγκ, αντιπρόεδρος του Indian Maritime Foundation, προειδοποίησε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο ακούσιας κλιμάκωσης. «Με ποια σειρά θα συνοδεύονται τα πλοία; Θα έχουν κάποια προτεραιότητα; Τι θα γίνει με τα πλοία που φέρουν ξένη σημαία;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Κλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους του κόσμου, έχουν μετατραπεί σε επίκεντρο της σύγκρουσης. Το Ιράν επιχειρεί να ασκήσει οικονομική πίεση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Η διέλευση από τα Στενά έχει ουσιαστικά διακοπεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει τεταμένη. Σύμφωνα με το UK Maritime Trade Operations, δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από βλήματα κοντά στη Φουτζέιρα, ενώ πρόσφατα αναφέρθηκε και επίθεση σε φορτηγό πλοίο από μικρά σκάφη. Συνολικά έχουν καταγραφεί 37 περιστατικά από την έναρξη του πολέμου, εκ των οποίων τα 24 χαρακτηρίζονται ως επιθέσεις.

Το σχέδιο του Τραμπ επαναφέρει τη συζήτηση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο η εφαρμογή του παραμένει προς το παρόν ασαφής.