Η Αυστρία προχώρησε στην απέλαση τριών Ρώσων διπλωματών, οι οποίοι κηρύχθηκαν ανεπιθύμητα πρόσωπα, μετά τον εντοπισμό ενός «δάσους από κεραίες» στις στέγες διπλωματικών κτιρίων στη Βιέννη.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες κατασκοπείας.

“Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται η διπλωματική ασυλία για τη διενέργεια κατασκοπείας”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπουργός Εξωτερικών Μπεάτε Μάινλ-Ράισινγκερ, επιβεβαιώνοντας ότι οι τρεις διπλωμάτες έχουν ήδη απελαθεί.

Με την τελευταία αυτή απόφαση, ο συνολικός αριθμός των Ρώσων διπλωματών που έχουν απελαθεί από την Αυστρία από το 2020 ανέρχεται πλέον σε 14.