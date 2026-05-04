Επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, έστειλε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΕΒΕΕ), με αφορμή το νομοσχέδιο με θέμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Στην επιστολή της η ΕΒΕΕ κάνει λόγο για τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, η οποία αναφέρεται σε διάταξη του νομοσχεδίου που προβλέπει την συμμετοχή των παρόχων ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου) στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Η ΕΒΕΕ σημειώνει ότι η διαμεσολάβηση των παρόχων στις χρηματοδοτήσεις (on-bill financing), μεταξύ του κράτους και των νοικοκυριών, θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και θα λειτουργήσει βλαπτικά για την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος, δηλαδή την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την εκπλήρωση των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ελλάδας, κατά τρεις, τουλάχιστον, τρόπους.

Όπως επισημαίνει η ΕΒΕΕ τρία είναι τα ζητήματα που προκύπτουν από την εν λόγω διάταξη:

– Πρώτον, η διαχείριση των ενισχύσεων από τους πάροχους θα διευκολύνει την κάθετη συγκέντρωση, καθώς θα τους επιτρέψει να εισέλθουν σε μία νέα αγορά (των ενεργειακών αναβαθμίσεων) που θα ενδυναμώσει τη θέση των πιο ισχυρών και θα αποδυναμώσει, σε βαθμό εξόδου από την αγορά, των πιο αδύναμων προμηθευτών ενέργειας.

– Δεύτερον, η συγκέντρωση από τους πάροχους των προς διάθεση ποσών θα ενισχύσει τη θέση τους έναντι των τεχνικών επαγγελμάτων που θα εξελιχθούν σε υπεργολάβους των παρόχων ή μισθωτούς, μειώνοντας τον βαθμό τεχνικής ελευθερίας και επαγγελματικής αυτονομίας που μέχρι σήμερα υπάρχει και λειτουργεί σε όφελος του καταναλωτή και της αγοράς.

– Τρίτον, οι πάροχοι πιθανότατα θα αποκλείσουν από τις προσφορές τους (ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» από κοινού με μακροπρόθεσμα συμβόλαια) τα φτωχά νοικοκυριά που ενδέχεται να είχαν στο παρελθόν απλήρωτους λογαριασμούς σε πάροχους, δηλαδή αυτά που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας που θα επιτρέψει στους πάροχους την επέκταση δραστηριοτήτων δεν συνοδεύεται από κάποια εκτίμηση του μελλοντικού οφέλους που να αιτιολογεί την αλλαγή, ενώ αμφίβολο είναι το πώς και σε τι βαθμό η σχεδιαζόμενη διεύρυνση με την ένταξη των πάροχων στο «Εξοικονομώ» θα αυξήσει τα προς διάθεση ποσά ή τους ωφελούμενους.

Η ΕΒΕΕ προτείνει αντί να χρησιμοποιήσουν τα ποσά του «Εξοικονομώ» οι πάροχοι για να διευρύνουν τα μερίδιά τους στην αγορά, θα μπορούσαν οι ίδιοι να διαμορφώσουν ελκυστικά και μακροχρόνια πακέτα χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης προς τους πελάτες τους, συμβάλλοντας από την πλευρά τους στην εθνική προσπάθεια μείωσης των επικίνδυνων αερίων που συμβάλουν στην κλιματική αλλαγή.