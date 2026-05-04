Τα ερωτήματα για το σκάνδαλο των υποκλοπών ενισχύονται μετά την αποκάλυψη του in.gr όπου ο αρμόδιος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας φέρεται να είναι εκείνος που είχε υπογράψει τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ «για λόγους εθνικής ασφαλείας» έντεκα προσώπων, τα οποία φέρεται να παγιδεύτηκαν και με το λογισμικό Predator.

Αν αυτό ισχύει, η αυτοεξαίρεση του ανώτατου δικαστικού λειτουργού από την υπόθεση που στη συνέχεια ο ίδιος αποφάσισε να μη διερευνηθεί περαιτέρω θα ήταν το προφανές. Και πέραν αυτών των νέων στοιχείων που προστίθενται στην όλη υπόθεση θα πρέπει να επισημάνουμε για ακόμα μία φορά πως στον βαθμό που αυτή παραμένει εκκρεμής και αδιερεύνητη επιμολύνει το σύνολο του πολιτικού σκηνικού και διαμορφώνει όρους απαξίας και καχυποψίας απέναντι στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Ηδη η δεύτερη αρχειοθέτηση προκάλεσε εύλογα ερωτήματα και πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις. Ούτε χώρος υπάρχει λοιπόν ούτε δυνατότητα τα ερωτήματα να επεκτείνονται και να ενισχύονται. Πολύ περισσότερο σε μία στιγμή όπου σύμφωνα με σειρά μετρήσεων οι πολίτες στέκονται το λιγότερο δύσπιστοι απέναντι στους θεσμούς.

Το αίτημα για διαλεύκανση βέβαια της υπόθεσης δεν μπορεί να συνδέεται με ένα ιδιότυπο πολιτικό τζογάρισμα και από άλλες δυνάμεις. Η απόλυτη κόκκινη γραμμή θα έπρεπε να ήταν ένα είδος λαϊκισμού με αφορμή τις αξιολογήσεις των δικαστικών αποφάσεων. Το τελευταίο θα ήταν σύμμαχος σε οσμή συγκάλυψης της δυσώδους αυτής υπόθεσης που ταλανίζει τη χώρα ήδη τέσσερα χρόνια και που προφανώς αποτελεί μια γκρίζα σελίδα των ημερών μας.