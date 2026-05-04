Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε πριν από λίγο ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού αγνόησε προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζασκ, όπου -όπως αναφέρεται- δύο πύραυλοι έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό βρισκόταν εν πλω, και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Οι πληροφορίες προέρχονται από τοπικές πηγές που επικαλείται το Fars, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ανακοίνωση του Ναυτικού, σύμφωνα με την οποία απετράπη η είσοδος αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ.

Υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε ότι πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επλήγη από ιρανικούς πυραύλους, δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios Barak Ravid.

Το Ιράν προειδοποίησε τις αμερικανικές δυνάμεις να μην εισέλθουν στα Στενά μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ θα συνοδεύσουν τα πλοία που έχουν εγκλωβισθεί στον Κόλπο από τις εχθροπραξίες στην σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ/Ισραήλ και το Ιράν.

Το δίκτυο CNN ανέφερε ότι έχει απευθυνθεί στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) και στον Λευκό Οίκο ζητώντας σχόλιο για τον ισχυρισμό αυτό.

Η CENTCOM δήλωσε ότι οι δυνάμεις της θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα επιχειρήσεις με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ.

«Η υποστήριξή μας σε αυτή την αμυντική αποστολή είναι ουσιαστική για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, καθώς συνεχίζουμε να διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM.

Τεχεράνη: «Μην πλησιάζετε τα Στενά του Ορμούζ»

Νωρίτερα σήμερα η Τεχεράνη, αντιδρώντας στις χθεσινές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί έναρξης της Επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, απηύθυνε προειδοποίηση προς το Ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ.

Η Ενιαία Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε επίσης όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να απέχουν από οποιαδήποτε κίνηση χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο Στενό.

Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα έντασης στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ, μιας ιδιαίτερα κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη διακίνηση πετρελαίου, όπου κατά καιρούς καταγράφονται στρατιωτικά επεισόδια και ασκήσεις.

Ιράν: Νέο χάρτη ελέγχου των Στενών του Ορμούζ εξέδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Εξάλλου οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν νωρίτερα ένα νέο χάρτη ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, σε απάντηση του νέου σχεδίου του Τραμπ που θέλει να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο. Παρόλο που οι πληροφορίες σχετικά με το «σχέδιο Ελευθερίας» είναι λιγοστές και το πλάνο ασαφές η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε ενδιαφέρον, καθώς η περιοχή αποτελεί στρατηγικής σημασίας πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πλοιοκτήτες ζητούν εγγυήσεις και έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με το σχέδιο αυτό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ζώνη που παρουσιάζεται στον χάρτη των Ιρανών ξεκινά δυτικά από μια γραμμή που ενώνει το απώτατο δυτικό άκρο του νησιού Κεσμ του Ιράν με το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ανατολικά, η περιοχή ορίζεται από γραμμή που συνδέει το Όρος Μομπάρακ (Kooh Mobarak – Κουχ Μομπάρακ) του Ιράν με το Εμιράτο της Φουτζάιρα των ΗΑΕ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η περιοχή που οι Φρουροί της Επανάστασης διακηρύσσουν ότι ελέγχουν έχει μεταβληθεί σε σχέση με προηγούμενες οριοθετήσεις.

IRGC Shares New Map With Strait Of Hormuz Borders Under Its Control – Fars From the south, the line is between Mount Mubarak in Iran and southern Fujairah in the UAE. From the west, the line is between the end of Qeshm Island in Iran and Umm Al Quwain in the UAE. pic.twitter.com/nUFA2sQfkc — RT_India (@RT_India_news) May 4, 2026

Σχέδιο Ελευθερίας: Τι προβλέπει το σχέδιο του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, της χώρας που εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, χαρακτήρισε την επιχείρηση «ανθρωπιστική χειρονομία» και πράξη «καλής θέλησης». Όπως δήλωσε, ο στόχος είναι η παροχή βοήθειας στους ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί λόγω του αποκλεισμού.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει πλοία «που δεν έχουν καμία σχέση με τη διένεξη στη Μέση Ανατολή». Προειδοποίησε παράλληλα πως, αν η επιχείρηση —την οποία ονόμασε Project Freedom (Σχέδιο Ελευθερία)— παρεμποδιστεί, «οι ιρανικές δυνάμεις θα αντιμετωπιστούν διά της ισχύος».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «πολύ θετικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη μέσω Πακιστάν. Το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι στην αποστολή θα συμμετάσχουν πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και περίπου 15.000 στρατιώτες.

Αντίδραση της Τεχεράνης και προειδοποιήσεις

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση απάντησε με αυστηρό τόνο, δηλώνοντας ότι κάθε προσέγγιση των αμερικανικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ θα προκαλέσει επίθεση. «Προειδοποιούμε οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη, ιδιαίτερα τον επιθετικό αμερικανικό στρατό: αν πλησιάσουν ή διεισδύσουν στα Στενά του Ορμούζ, θα στοχοθετηθούν», τόνισε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης Χατάμ Αλ Ανμπίγια, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υπογράμμισαν ότι η ασφάλεια των Στενών «βρίσκεται στα δικά μας χέρια» και πως κάθε διέλευση πρέπει να γίνεται σε συντονισμό με την Τεχεράνη. Ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε μέσω X ότι «οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

Παράλληλα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μοχάμαντ Ισάκ Νταρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, με αντικείμενο την περιφερειακή κατάσταση και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ισλαμαμπάντ.

Ενεργειακές επιπτώσεις και διεθνείς ανησυχίες

Με το ξέσπασμα του πολέμου, το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ουάσιγκτον, ως απάντηση, επέβαλε αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, προειδοποίησε ότι η κρίση έχει «τεράστιες επιπτώσεις για τον Ινδο-Ειρηνικό», καθώς η περιοχή εξαρτάται ενεργειακά από τη Μέση Ανατολή.

Η ενεργειακή αστάθεια έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, αν και πρόσφατα εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης. Το βαρέλι Μπρεντ διαπραγματεύεται στα 108,59 δολάρια, χαμηλότερα από τα 126 δολάρια της προηγούμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με την AXSMarine, στις 29 Απριλίου βρίσκονταν στον Κόλπο 913 εμπορικά πλοία, εκ των οποίων 270 πετρελαιοφόρα και περίπου 50 μεταφοράς αερίου. Περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν αποκλεισμένοι, με αρκετά πλοία να αντιμετωπίζουν «ελλείψεις τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης», όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Διπλωματικό αδιέξοδο και νέα πρόταση

Ο πόλεμος, που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, έχει οδηγήσει την Τεχεράνη στην επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία που περνούν το Στενό. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ απείλησε ότι θα βυθιστούν αμερικανικά πολεμικά πλοία, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «πειρατική» συμπεριφορά.

Παρά την κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου, το αδιέξοδο παραμένει. Οι διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα, ενώ η Τεχεράνη υπέβαλε νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ, ζητώντας αποχώρηση στρατευμάτων, άρση αποκλεισμών και κυρώσεων, αποδέσμευση πόρων και δημιουργία «μηχανισμού» για τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, το σχέδιο προβλέπει επίσης την κήρυξη «τέλους του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος δεν περιλαμβάνεται, αν και ΗΠΑ και Ισραήλ το θεωρούν καθοριστικό, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου — κάτι που η ιρανική πλευρά αρνείται σταθερά εδώ και δεκαετίες.