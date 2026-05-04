Από τις αντιδράσεις για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα να θάψει με τη σειρά του το σκάνδαλο των υποκλοπών (δεύτερο θάψιμο, ύστερα από εκείνο το κορυφαίο που είχαν επιχειρήσει οι Γ. Αδειλίνη και Αχ. Ζήσης το 2024), που συνεχίστηκαν αμείωτες και στη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου, ασφαλώς ξεχωρίζει εκείνη του ΔΣΑ (του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών). Οχι τόσο για το σκεπτικό της, όσο για την απαίτηση… «να παραιτηθεί ο Τζαβέλλας»!!!

Γέλασαν και τα τσιμέντα! Να παραιτηθεί αυτός που αποχωρεί από τη θέση του σε… 55 ημέρες; Για ποιο λόγο. Αφού φεύγει. Θα τον καλύψει και αυτόν η λήθη του χρόνου. Ασε που ο άνθρωπος, όπως αποκάλυψε ο συνάδελφος Π. Τσίκαλας στο in.gr, ως εισαγγελέας στην ΕΥΠ, είχε προσυπογράψει 11 παρακολουθήσεις, μεταξύ των οποίων του Κωστή Χατζηδάκη και του Γιώργου Μυλωνάκη, τους οποίους ταυτόχρονα παρακολουθούσαν και οι παρακρατικοί με το Predator. Αρα είχε κάθε λόγο να την παραχώσει την υπόθεση. Οσο πιο βαθιά μπορούσε.

Αν ο ΔΣΑ λοιπόν ήθελε όντως να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δείξει στους πολίτες ότι παραμένει, διαχρονικά, φρουρός του νόμου και των δημοκρατικών θεσμών, θα έπρεπε να αναθέσει σε τρεις κορυφαίους νομικούς – μέλη του να συντάξουν μια μηνυτήρια αναφορά για τις υποκλοπές και να την καταθέσει, ως ΔΣΑ, στη Δικαιοσύνη, ώστε να ανοίξει πραγματικά και πάλι η υπόθεση. Οι ανακοινώσεις είναι για τα μάτια του κόσμου, δεν έχουν ουσία. Κοροϊδία είναι.

Το παράδειγμα του Λυκουρέζου

Θα θυμίσω, δε, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ ότι η μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία που κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του 1974 ένας (1) δικηγόρος, νέος τότε, αλλά με κάτι guts, νααααα, με το συμπάθιο, που λέμε στην εύανδρο Ηπειρο, οδήγησε τη χούντα των συνταγματαρχών στο εδώλιο και καταδίκασε τους πρωταίτιούς της σε θάνατο. Αλέξανδρος Λυκουρέζος ονομαζόταν ο νεαρός δικηγόρος, και το έκανε κόντρα στην πολιτική της λήθης που είχε αποφασίσει να ακολουθήσει η τότε κυβέρνηση Κων. Καραμανλή, με στόχο εν τέλει να αμνηστεύσει τους χουντικούς για πολιτικούς λόγους.

Μήνυση, μηνυσάρα, κατέθεσε ο Λυκουρέζος, δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση.

Αυτά, για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι…

Τώρα «μοιράζει» και δάνεια

Πάμε σε εκλογές, ό,τι και να λέει στις δημόσιες τοποθετήσεις του ο πρόεδρος Κυριάκος Α‘. Μετά τα 500 εκατομμύρια που διέθεσε πρόσφατα σε παροχές και πήγαν άπατα (η ΝουΔου έχασε 3 μονάδες με τη μία), τώρα άνοιξε καινούργιο καπάκι. Είναι τα καταναλωτικά δάνεια! Ωραίο έργο, το έχουμε δει και στο παρελθόν, αλλά εδώ ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί που έφταναν τις 3.500 ή 10.000 στα πολύ ακραία επίπεδα, τώρα ο πρόεδρος Κυριάκος Α’ μιλάει για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ!!!

Το ποια τράπεζα θα δώσει καταναλωτικό δάνειο 100.000 ευρώ είναι μια άλλης τάξεως συζήτηση, την οποία φυσικά δεν ανοίγει, διότι ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει τέτοια τράπεζα. Σημασία έχει τι «πουλάει» ο πρόεδρος προκειμένου να τσιμπήσει το «πόπολο» που στενάζει από την ακρίβεια: προσδιορίζει ως τα 100.000 ευρώ τα καταναλωτικά δάνεια και ταυτόχρονα, όπως υπογραμμίζει (το «τυράκι»), βάζει τέλος και στα «ψιλά» γράμματα των σχετικών συμβάσεων, ο άρχοντας. Οποιος πάρει ένα τέτοιο δάνειο, το ανώτερο που θα πληρώσει θα είναι από 30% έως 50% του αρχικού ποσού. Δηλαδή πήρες 100.000 καταναλωτικό δάνειο (στο όνειρό σου); Το ανώτερο που θα σου πάρει η τράπεζα θα είναι 130.000 με 150.000 ευρώ!

Τζάμπα πράγμα δηλαδή. Γιατί τέτοιος είναι ο πρόεδρος Κυριάκος Α’. Χουβαρντάς και κιμπάρης.

Το αρχικό ερώτημα παραμένει: ξέρει καμιά τράπεζα που να χορηγεί ή έστω να έχει χορηγήσει ένα (αριθμός 1) καταναλωτικό δάνειο 100.000 ευρώ; Να μας την υποδείξει να τη μάθουμε κι εμείς, καθότι μοναδική…

Ο πληθωρισμός τρέχει σαν τρελός

Κι επειδή όλα αυτά, εμένα τουλάχιστον, μου ακούγονται σαν λόγια της κατηγορίας «να ‘χαμε να λέγαμε και να ‘χουμε να πούμε», μήπως να ασχολιόταν με κάτι πιο ουσιαστικό; Οπως, ας πούμε, με το γεγονός ότι οριστικοποιήθηκε πως ο πληθωρισμός έτρεχε τον Απρίλιο με 4,6%, όταν ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι μιάμιση και… μονάδα παρακάτω – στο 3%;! Και ότι ο ρυθμός αύξησης στην ενέργεια τον Απρίλιο υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον Μάρτιο φτάνοντας στο 10,9%, από 5,1% τον Μάρτιο;

Γι’ αυτά πες μας, αρχηγέ, τι θα κάνεις, κι άσε τα καταναλωτικά στα 100.000 ευρώ, που θα φτιάξουν, είναι σίγουρο, αν ποτέ αρχίσουν να δίνονται, μια νέα γενιά κόκκινων δανείων σε λίγα χρόνια, με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και τα ρέστα.

Πάμε λοιπόν από την αρχή: τι έγινε και ξεχείλωσε τόσο ο πληθωρισμός και τρέχει σαν τρελός; Εχουμε καταστρώσει κανένα σχέδιο για τη συγκράτησή του; Και ναι, είναι μια αιτία ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο, αλλά ο ίδιος αυτός πόλεμος πλήττει με τις επιπτώσεις του και την υπόλοιπη ευρωζώνη. Πώς γίνεται, λοιπόν, εκεί ο πληθωρισμός να τρέχει με 3% και εδώ να είναι κατά 50% μεγαλύτερος; Απορώ και εξίσταμαι…

Οι κάμερες φρέναραν τις «μαγκιές»

Για να μην τον πάρει όμως το παράπονο τον πρόεδρο Κυριάκο Α’ και λέει ότι είμαστε απέναντι και του πετάμε πέτρες, θα του αναγνωρίσω και κάτι ουσιαστικό από τη χθεσινή κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media. Πρόκειται για την εξαγγελία του ότι θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια 1.000 καμερών που θα τοποθετηθούν στους δρόμους, προκειμένου να τσεκάρουν τους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να τους στέλνουν τα «ραβασάκια» της Τροχαίας στο σπίτι.

Μακάρι να προχωρήσει και ο διαγωνισμός, και η προμήθεια των καμερών, μήπως συμμαζευτεί κάπως το πράγμα με τον χαμό που γίνεται στους δρόμους. Αν και τώρα τελευταία, που ο Χρυσοχοΐδης έχει σφίξει τα λουριά στην ΕΛ.ΑΣ., γίνεται δουλίτσα. Σπάνια βλέπεις στις εθνικές οδούς να τρέχουν υπερβολικά – γενικά τηρούνται τα όρια. Το «τρέχω με 200 στην Εθνική για να κάνω φιγούρα» έγινε πλέον passé και δεν το συναντάς. Το τριήμερο που ταξίδεψα κι εγώ, όπως οι περισσότεροι Ελληνες που βιώνουμε την κρίση και είπαμε να το ρίξουμε λιγάκι έξω ένεκα η Πρωτομαγιά που απαιτούσε να πιάσουμε τον Μάη, δεν είδα παρά ελάχιστους να κάνουν «μαγκιές» στον δρόμο.

Το λες και επιτυχία…

Αγιο έχουν…

Τις κάμερες, όταν τις πάρουμε, να τις τοποθετήσουμε κιόλας. Κι αφού τις τοποθετήσουμε, να τις λειτουργήσουμε, ε; Οχι όπως στα δικαστήρια όπου έγινε όλη αυτή η διαδικασία και δεν λειτούργησαν ποτέ, διότι δεν υπήρχε άνθρωπος να παρακολουθεί τι γίνεται – και μετά είδαμε σε πανελλήνια μετάδοση τον παλαβό μπάρμπα με την καραμπίνα να μπαίνει ανενόχλητος και να πυροβολεί όποιον έβρισκε μπροστά του.

Ευκαιρίας δοθείσης, γιατί δεν κάνουν μια βόλτα από την Ευελπίδων ο Φλωρίδης με τον Χρυσοχοΐδη να διαπιστώσουν το μέτρο της γελοιότητας με τα υποτιθέμενα αυστηρά μέτρα κατά την είσοδο πολιτών και δικηγόρων στον χώρο; Είμαι βέβαιος ότι αμέσως μετά θα πάνε μαζί στον παρακείμενο ναό των Ταξιαρχών μέσα στο Πεδίον του Αρεως να ανάψουν κερί, που μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί κι εκεί κανένας παλαβός να κάνει σκοποβολή στα πόδια των ανθρώπων…