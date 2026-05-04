Μια μέλλουσα νύφη από το Χονγκ Κονγκ υπέστη σοβαρή παραμόρφωση του προσώπου της, μετά από θεραπεία microneedling στην οποία υποβλήθηκε λίγο πριν από τη φωτογράφιση του γάμου της.

Η κα Zhang παρουσίασε έντονο πρήξιμο στο πρόσωπο και στον λαιμό, φλεγμονές με πύον και σχεδόν έχασε την όρασή της ύστερα από τη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε σε ινστιτούτο αισθητικής, το οποίο επισκεπτόταν τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με το mirror.co.uk.

Η ίδια περιέγραψε ότι βιώνει μεγάλη ψυχολογική πίεση και δεν τολμά να βγει από το σπίτι χωρίς να καλύπτει το πρόσωπό της με μάσκα.

Η κάτοικος του Χονγκ Κονγκ πείστηκε να δοκιμάσει τη συγκεκριμένη θεραπεία, που χρησιμοποιεί ειδική συσκευή για την έγχυση ορών κάτω από την επιφάνεια του δέρματος, προκειμένου να πετύχει ένα «αψεγάδιαστο» αποτέλεσμα στη φωτογράφιση του γάμου της στην Ιαπωνία.

Η φυσικά λευκή και λεία επιδερμίδα της την οδήγησε να εμπιστευθεί την αισθητικό της, η οποία υποσχέθηκε αναζωογόνηση του δέρματος και άμεση ετοιμότητα για τη φωτογράφιση. Η διαδικασία περιλάμβανε χρήση ασύρματης ηλεκτρικής πένας με μικροβελόνες για την απευθείας εισαγωγή ουσιών στο δέρμα.

Από το πρήξιμο στην ιατρική παρέμβαση

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, η κα Zhang ένιωσε κάψιμο και μούδιασμα, ιδιαίτερα γύρω από τον λαιμό, αλλά η θεραπεύτρια τη διαβεβαίωσε ότι πρόκειται για φυσιολογική αντίδραση. Το επόμενο πρωί, το πρόσωπο και ο λαιμός της ήταν κατακόκκινα, πρησμένα και γεμάτα λευκές φλύκταινες.

Παρά τις οδηγίες να χρησιμοποιεί ενυδατικές κρέμες και μάσκες προσώπου, η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα. Τα μάτια της πρήστηκαν σχεδόν εντελώς, περιορίζοντας την όρασή της, ενώ το πύον στον λαιμό δυσχέραινε την αναπνοή της.

Η ίδια περιέγραψε ότι το πρόσωπό της ήταν σαν σάπιο κρέας δηλώνοντας ότι δεν τολμά να κοιταχτεί στον καθρέφτη και φοβάται να κυκλοφορεί χωρίς μάσκα. Γιατρός διέγνωσε σοβαρή δερματική λοίμωξη και της χορήγησε ενέσεις κορτικοστεροειδών και αντιβιοτικών, καθώς και φαρμακευτική αγωγή από το στόμα. Οι ιατρικοί λογαριασμοί της ανέρχονται ήδη σε περίπου 938 λίρες (10.000 HKD).

Αποζημίωση και αντιδράσεις

Δύο εβδομάδες αργότερα, το πρήξιμο δεν είχε υποχωρήσει και το δέρμα της παρέμενε ακατάλληλο για μακιγιάζ για τον γάμο της που θα γινόταν λίγο αργότερα μέσα στην χρονιά. Ζήτησε αποζημίωση για απώλεια εισοδημάτων, έξοδα ταξιδιού και συνεχιζόμενες ιατρικές δαπάνες, διεκδικώντας περίπου 4.194 λίρες (44.720 HKD) συνολικά.

Το ινστιτούτο αρχικά χαρακτήρισε την ερυθρότητα φυσιολογική αντίδραση και απέδωσε τις λευκές φλύκταινες σε έλλειψη ενυδάτωσης. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο σύζυγος της αισθητικού φέρεται να έγινε επιθετικός, κατηγορώντας την κα Zhang ότι «κυνηγά τα χρήματα» και χρησιμοποιεί συναισθηματικό εκβιασμό.

Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι τηρήθηκαν αυστηρές διαδικασίες αποστείρωσης και χρησιμοποιήθηκαν αποστειρωμένες βελόνες. Οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν όταν το ινστιτούτο προσέφερε περίπου 1.876 λίρες (20.000 HKD), ποσό που η γυναίκα απέρριψε, καθώς δεν κάλυπτε τις απώλειες και τα ιατρικά της έξοδα.

Αστυνομική έρευνα και ανοιχτή υπόθεση

Η κα Zhang κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, δηλώνοντας ότι αισθάνθηκε απειλή, σύμφωνα με το creatorzine.com. Το ινστιτούτο επιβεβαίωσε ότι υπέβαλε επίσης αναφορά στην αστυνομία και ενημέρωσε το Συμβούλιο Καταναλωτών, υποστηρίζοντας πως είχε προειδοποιήσει την πελάτισσα για πιθανή ερυθρότητα και ότι η απόφαση για τη θεραπεία ήταν δική της.

Η κα Zhang συνεχίζει την ιατρική της παρακολούθηση χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα ανάρρωσης, δηλώνοντας ότι αισθάνεται προδομένη μετά από δύο χρόνια συνεργασίας με το ίδιο ινστιτούτο. Εκφράζει φόβους ότι το δέρμα της ίσως να μην επανέλθει πλήρως μέχρι τον γάμο της.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους πιθανούς κινδύνους των επεμβατικών αισθητικών θεραπειών, ειδικά όταν πραγματοποιούνται λίγο πριν από σημαντικά γεγονότα ζωής. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει συμφωνία αποζημίωσης και οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.