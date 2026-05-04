«Ζεστό» χρήμα αρχίζει να ρέει από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων πολιτών, καθώς ξεκινά ο προγραμματισμένος κύκλος καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικά 91.703.000 ευρώ θα διανεμηθούν μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου σε 107.160 δικαιούχους. Η εβδομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα πληρωμών που καλύπτει από επιδόματα ανεργίας και άδειες μητρότητας, μέχρι την καταβολή εφάπαξ και παροχών σε χρήμα.

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα με τις ημερομηνίες και τα ποσά ανά κατηγορία, για να γνωρίζετε ακριβώς πότε θα δείτε την πίστωση στον λογαριασμό σας:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης