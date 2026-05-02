Κατά την περίοδο 4 έως 8 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες πληρωμές ύψους 91.703.000 ευρώ προς 107.160 δικαιούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

Επιπλέον, από τις 4 έως τις 8 Μαΐου θα δοθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ αναμένεται η καταβολή 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Παράλληλα, 13.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τέλος, 18.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.