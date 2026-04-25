Το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης προβλέπει επίδομα 300 ευρώ για εκατομμύρια συνταξιούχους, ενισχύοντας σημαντικά το εισόδημα των ηλικιωμένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η μόνιμη αυτή παροχή θα καταβάλλεται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και σε δικαιούχους αναπηρικών παροχών και προνοιακών συντάξεων του ΟΠΕΚΑ.

Το ποσό αυξάνεται στα 300 ευρώ, από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι, ενώ η βάση των δικαιούχων διευρύνεται σημαντικά, με περίπου 420.000 επιπλέον άτομα να εντάσσονται στο μέτρο.

Μόνιμη ενίσχυση με ευρύτερη κάλυψη

Το επίδομα των 300 ευρώ αποτελεί μόνιμη ενίσχυση και θα καταβάλλεται ετησίως. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 198 εκατ. ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 1,87 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Παράλληλα, αυξάνεται το συνολικό κονδύλι που διατίθεται για την ενίσχυση. Από περίπου 362 εκατ. ευρώ το 2025, το ποσό προβλέπεται να ξεπεράσει τα 560 εκατ. ευρώ το 2026, αποτυπώνοντας τη βούληση για σταθερή στήριξη των πολιτών τρίτης ηλικίας.

Αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων

Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η σημαντική αύξηση των ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι. Για τους άγαμους συνταξιούχους, το όριο οικογενειακού εισοδήματος ανεβαίνει από 14.000 σε 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους από 26.000 σε 35.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, τα όρια ακίνητης περιουσίας διαμορφώνονται στις 300.000 ευρώ για τους άγαμους (από 200.000 ευρώ) και στις 400.000 ευρώ για τους έγγαμους (από 300.000 ευρώ). Η διεύρυνση αυτή επιτρέπει την είσοδο περίπου 420.000 νέων δικαιούχων, επιτυγχάνοντας τον στόχο της κυβέρνησης για πιο δίκαιη και ευρεία κάλυψη.

Στήριξη ευάλωτων ομάδων

Η ενίσχυση επεκτείνεται επίσης στους ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν παροχές από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και στα άτομα με αναπηρία. Με αυτόν τον τρόπο, το μέτρο αποκτά έντονο κοινωνικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα, λειτουργώντας ως δίχτυ ασφαλείας για όσους αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης.

Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο, διατηρώντας τη λογική της εφάπαξ ενίσχυσης πριν από την περίοδο των εορτών, όταν οι ανάγκες των νοικοκυριών είναι αυξημένες.