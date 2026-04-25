Μία από τις πιο μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Πρόσωπα που γνώριζαν καταστάσεις και γεγονότα μίλησαν ανοιχτά στην κάμερα της εκπομπής, φέρνοντας την ανατροπή. Κρυμμένα μυστικά, προβληματικές σχέσεις και ο ρόλος ενός άγνωστου μέχρι σήμερα άνδρα, συνθέτουν τριάντα χρόνια μετά ένα νέο ανατριχιαστικό σκηνικό γύρω από την τύχη της Ολυμπίας Κηρύκου.

Η όμορφη γυναίκα που αν βρίσκεται στην ζωή θα είναι 59 χρόνων σήμερα, αγνοείται από το συννεφιασμένο πρωινό της 11ης Νοεμβρίου του 1995. Τα ίχνη της 29χρονης τότε Ολυμπίας χάθηκαν στη Νέα Ιωνία, λίγα μόλις βήματα από τον χώρο όπου εργαζόταν.

Ο “ασφυκτικός” γάμος και οι πιέσεις της οικογένειας

Η Ολυμπία ήταν παντρεμένη τρία χρόνια. Η συμβίωση στην Καλογρέζα, στο ίδιο οίκημα με τους γονείς του, είχε δημιουργήσει σοβαρά ρήγματα. Η 29χρονη είχε εκμυστηρευτεί σε φίλες της πως ήθελε να χωρίσει. Οι δικοί της γονείς, όμως, από συντηρητισμό, ήταν κάθετα αντίθετοι. Η πίεση για την απόκτηση ενός παιδιού ήταν έντονη.

Όπως αναφέρει το anikolouli.gr, «το κλίμα βάραινε και από οικονομικά ζητήματα. Ο σύζυγός της είχε βάλει σε δικό του, ατομικό τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματα της προίκας της, ύψους πέντε εκατομμυρίων δραχμών. Χρήματα που, όπως φάνηκε, ξοδεύτηκαν για την αγορά αυτοκινήτου της αδελφής του και για μια εγχείρηση του πατέρα του».

Η εξαφάνιση

Κατά το σάιτ, «το πρωινό εκείνου του Σαββάτου το Νοέμβρη του 95, τίποτα δεν προμήνυε κάτι κακό. Η κουνιάδα της, την άφησε όπως κάθε μέρα με το αυτοκίνητό της στην οδό Αγίας Φωτεινής στη Νέα Ιωνία, για να πάει στο κατάστημα ειδών ραπτικής με την επωνυμία “ΡΕΞ” όπου εργαζόταν ως πωλήτρια. Ωστόσο, η Ολυμπία δεν έφτασε ποτέ στη δουλειά της.

Εκείνη τη μέρα είχε ζητήσει από την αδελφή του συζύγου της να μην την περιμένει για να επιστρέψουν μαζί, όπως συνήθιζαν, με τη δικαιολογία ότι θα πήγαινε να βοηθήσει τη φίλη της, την Κική, στη μετακόμιση του γραφείου της στην Ελευσίνα.

Πίσω στο σπίτι της στην Καλογρέζα, η Ολυμπία είχε αφήσει ένα χειρόγραφο σημείωμα στην κουζίνα, απευθυνόμενο στον σύζυγό της, Δημήτρη. Το σημείωμα έγραφε: “Δημήτρη θα έρθει η Κική να με πάρει από τη δουλειά. Θα πάμε μέχρι την Ελευσίνα να πάρουμε κάτι πράγματα και θα γυρίσω. Φάε και κοιμήσου. Ολυμπία”.

Μαζί της, φεύγοντας, πήρε μόνο την αστυνομική της ταυτότητα —την οποία είχε εκδώσει το 1986 αλλάζοντας επάγγελμα από γραμματέας σε πωλήτρια. Δεν είχε διαβατήριο, δεν πήρε προσωπικά αντικείμενα και επί 30 χρόνια δεν κινήθηκε ποτέ κανένας τραπεζικός της λογαριασμός. Παράλληλα, παρακολουθούσε σεμινάρια υπολογιστών με την κουνιάδα της, κάνοντας όνειρα για μια νέα επαγγελματική αρχή».

Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στο σπίτι του αδελφού της, Γιώργου. Ο ίδιος μίλησε για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για τα όσα βίωσε η οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια. Περιέγραψε την αίσθηση εγκατάλειψης που ένιωσαν από την πρώτη στιγμή, τα λάθη και τις παραλείψεις που όπως λέει, σημάδεψαν την πορεία της έρευνας.

Ήξερε όπως λέει πως η αδελφή του ήταν πιεσμένη και ένιωθε διπλά εγκλωβισμένη ανάμεσα σε ένα γάμο που δεν ήθελε και στους συντηρητικούς γονείς του που δεν ενέκριναν ένα διαζύγιο.

Η έρευνα της εκπομπής έφτασε στα πρόσωπα-κλειδιά. Η κουνιάδα της, για πρώτη φορά, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής της Ολυμπίας. Μίλησε για την γνωριμία με έναν άνδρα στη Σκόπελο που της είχε εκμυστηρευτεί η Ολυμπία δυο μήνες πριν χαθεί.

Ανέφερε στο «Τούνελ» πράγματα που δεν είχαν ακουστεί ποτέ ξανά, για μια παλιά σχέση με έντονα στοιχεία εμμονής. Έναν άνδρα από τα Μεσόγεια που δεν αποδέχτηκε ποτέ τον χωρισμό του με την Ολυμπία που έφτασε στο σημείο να γράφει το όνομά της με σπρέι σε τοίχους.

Την ίδια ώρα η Κική , η φίλη που κατονομάζεται στο σημείωμα που άφησε πίσω της η Ολυμπία , δίνει τη δική της εκδοχή. Δηλώνει ότι δεν υπήρχε καμία προγραμματισμένη συνάντηση, καμία μετακόμιση, καμία συμφωνία. Το σημείωμα, όπως λέει, δεν την αφορά. Υποστηρίζει πως η Ολυμπία την χρησιμοποίησε για να αργήσουν να την αναζητήσουν.

Επιβεβαίωσε το ταξίδι στη Σκόπελο με εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, αλλά ξεκαθάρισε πως η γνωριμία που είχαν με έναν Έλληνα που διατηρούσε μαγαζί στην Κηφισιά και έναν Δανό ήταν καθαρά στοι πλαίσιο ενός φλέρτ.

Η Κική έκανε ακόμα λόγο για ένα γάμο που κατέρρεε για αφόρητες πιέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον. Ήταν όλα αυτά αρκετά για να οδηγήσουν την Ολυμπία στην φυγή ή μήπως κάποιος εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη θέση της;

Η Βάσω, η καλύτερη φίλη της, ξαφνιάστηκε με την ιστορία του άνδρα από τα Μεσόγεια. Η ίδια γνώριζε μόνο για μια παλιότερη σχέση με κάποιον «Νίκο» από τα Κάτω Πατήσια, ο οποίος όμως στην συνέχεια έκανε οικογένεια. Αποκάλυψε ότι η Ολυμπία πριν χαθεί της είχε ζητήσει δανεικά δύο φορές συνολικού ύψους 150.000 δραχμών για θεραπεία δερματοπάθειας . «Τελευταία της είχα δανείσει κι άλλα χρήματα. Αναρωτιέμαι μήπως τα μάζευε γιατί σκόπευε να φύγει».

Τριάντα χρόνια μετά, η υπόθεση της Ολυμπίας Κηρύκου παραμένει ανοιχτή. Με περισσότερα ερωτήματα από απαντήσεις. Με σκιές που ακόμα δεν έχουν διαλυθεί.