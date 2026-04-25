Μια εικόνα που σίγουρα δεν βλέπεις κάθε μέρα χάρισε ο Όλιβερ Μίντσλαφ, κλέβοντας την παράσταση στον αγώνα της Λειψίας.

Ο CEO του συλλόγου βρέθηκε δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, όχι απλά για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, αλλά για να… γυμναστεί κιόλας! Συγκεκριμένα, στάθηκε σε διάδρομο (treadmill) pitchside, έχοντας άμεση θέα στο ματς, συνδυάζοντας τρία πράγματα ταυτόχρονα: άσκηση, παρακολούθηση και… πανηγυρισμούς.

Κάθε φορά που η Λειψία έβρισκε δίχτυα, ο Μίντσλαφ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του, πανηγυρίζοντας ενώ συνέχιζε να τρέχει, σε μια σκηνή που έγινε αμέσως viral. Το ιδιαίτερο αυτό στιγμιότυπο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τους φιλάθλους να σχολιάζουν το πόσο… «Red Bull» ήταν όλο το σκηνικό.

Η εικόνα ενός διοικητικού ηγέτη να βρίσκεται σε πλήρη ένταση, ιδρώνοντας στον διάδρομο και ταυτόχρονα ζώντας κάθε φάση του αγώνα, αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη φιλοσοφία ενέργειας και έντασης που συνοδεύει τον σύλλογο.

Αν μη τι άλλο, ο Μίντσλαφ βρήκε τον τρόπο να μην… χάνει ούτε λεπτό – ούτε από την προπόνησή του, ούτε από το παιχνίδι της ομάδας του.