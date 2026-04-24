Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος έπεσε νεκρός ύστερα από συμπλοκή με τον νέο σύντροφο της πρώην του. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε για τα μάτια μιας γυναίκας, όταν ο 20χρονος φερόμενος δράστης φέρεται να μαχαίρωσε τον νεαρό στην καρδιά.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (24/04) σε πάρκο της περιοχής. Εκεί, ο πρώην και ο νυν σύντροφος της 20χρονης συναντήθηκαν, διαπληκτίστηκαν έντονα και πιάστηκαν στα χέρια. Η συμπλοκή κατέληξε σε τραγωδία, όταν ο 20χρονος φέρεται να κατάφερε θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι στον 27χρονο.

Το θύμα ήταν γιος ταξιάρχου της ΕΛΑΣ, γεγονός που έχει συγκλονίσει το Σώμα. Για τη δολοφονία συνελήφθησαν ο 20χρονος δράστης και ακόμη τρία άτομα: ένας 21χρονος φίλος του, η 20χρονη για την οποία ξέσπασε ο καβγάς, καθώς και μια ακόμη 20χρονη φίλη της, που κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο παππούς και η γιαγιά του κατηγορούμενου, μιλώντας στο Star, δήλωσαν πως δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο εγγονός τους έγινε δολοφόνος.

«Ότι για μια γυναίκα πλακωθήκανε και μαχαιρωθήκανε και έφαγε ο άλλος μια στην καρδιά. Είμαστε όλοι χάλια. Εγώ έχω τρελαθεί, μου είχε στρίψει κι εμένα, τι να κάνω;», είπε ο παππούς, ενώ η γιαγιά πρόσθεσε: «Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Τι να πω…».

Τι ισχυρίστηκε ο 20χρονος στο Ναυτοδικείο Πειραιά

Περίπου πέντε ώρες παρέμεινε στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο νεαρός κατηγορούμενος. Ο δημοσιογράφος του Star, Γιώργος Σαραντάκος, παρακολούθησε τη διαδικασία.

Με σκυμμένο κεφάλι και ισχυρή αστυνομική συνοδεία, έφτασε στο Ναυτοδικείο ο 20χρονος ναύτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιχειρηθεί να κλειστεί ραντεβού την προηγούμενη ημέρα της δολοφονίας, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς δεν εμφανίστηκε ο ένας από τους δύο νέους.

Ο 20χρονος υποστήριξε ότι είχε μαζί του το μαχαίρι για προστασία, επειδή φοβόταν επίθεση από το θύμα. Όπως ισχυρίστηκε, πάνω στην ένταση ήρθαν στα χέρια και τότε το χρησιμοποίησε. Δήλωσε ότι δεν είναι χρήστης ουσιών, ότι παραδόθηκε μόνος του και πως είναι μετανιωμένος. Θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης και έως τότε κρατείται στα κρατητήρια του Πολεμικού Ναυτικού, στον Σκαραμαγκά.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ανακριτικό υλικό, τα δύο κορίτσια, ο δράστης και ο φίλος του βρέθηκαν μετά τη δολοφονία σε ξενοδοχείο, όπου συζήτησαν το περιστατικό. Έφαγαν, ήπιαν, κοιμήθηκαν και το πρωί επέστρεψαν στα σπίτια τους σαν να μη συνέβη τίποτα. Για τον λόγο αυτό κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Το παρελθόν του 20χρονου και το μαχαίρι της δολοφονίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 20χρονος είχε στην κατοχή του μαχαίρι. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών διαπίστωσαν ότι και στο παρελθόν είχε συλληφθεί, καθώς σε έλεγχο είχε βρεθεί να φέρει μαχαίρι.

Το φονικό όπλο εντοπίστηκε κρυμμένο πίσω από τον ηλιακό θερμοσίφωνα, αφού πρώτα το είχε πλύνει και σκουπίσει. Επρόκειτο για μαχαίρι με μεγάλη λάμα, τύπου κρητικού, που έφερε χαραγμένη μαντινάδα: «Στον αδελφό μου σήμερα που πάντα ξεχωρίζω, ένα μαχαίρι Κρητικό με αγάπη του χαρίζω».

Ο 20χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπερηφανευόταν στις φίλες του ότι υπηρετούσε στην Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν στα ειδικά πρατήρια του Πολεμικού Ναυτικού.

Η πρώτη ομολογία και το ερωτικό υπόβαθρο της τραγωδίας

«Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Ήταν κάτι στιγμιαίο. Ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν». Με αυτή τη φράση ο 20χρονος προσπάθησε να εξηγήσει στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών τη δολοφονία. Επέμεινε ότι το φονικό δεν ήταν προσχεδιασμένο, παρά το προκαθορισμένο ραντεβού στο πάρκο.

Πίσω από την υπόθεση φαίνεται να κρύβεται ένα ερωτικό θρίλερ. Το θύμα και η 20χρονη κατηγορούμενη είχαν σχέση τριών ετών. Όσο εκείνος έλειπε στα καράβια, η κοπέλα γνώρισε τον δράστη, με τον οποίο διατηρούσε σχέση τις τελευταίες 15 ημέρες.

Η 20χρονη κατέθεσε ότι ο 27χρονος ζήλευε υπερβολικά και είχε εκδηλώσει βίαιες συμπεριφορές. Μετά τον χωρισμό τους, τα μηνύματα του 27χρονου προς την πρώην σύντροφό του εξόργισαν τον ναύτη, ο οποίος τον κάλεσε στο πάρκο για να «λύσουν τις διαφορές τους».

«Με τον 20χρονο κατηγορούμενο γνωριστήκαμε από κοινή παρέα. Ο 27χρονος το έμαθε και άρχισε να ζηλεύει. Πήρε το κινητό μου και βρήκε τις συνομιλίες μας. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Χωρίσαμε. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Πριν από μία εβδομάδα ήρθε κάτω από το σπίτι μου. Όλα αυτά τα συζητούσα με τον δράστη και εκείνος μου έλεγε ότι του έχει γίνει εμμονή όλο αυτό και πως τον έβλεπε στον ύπνο του», ανέφερε η 20χρονη, δηλώνοντας συντετριμμένη.

Το απόγευμα της επόμενης ημέρας, οι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο για υπόθαλψη εγκληματία. Μέσα στη δικαστική αίθουσα φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ μία από τις κατηγορούμενες ξέσπασε σε κλάματα, όπως και η μητέρα μίας εκ των κοριτσιών που κατέθεσε ως μάρτυρας.