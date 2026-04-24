Η Μονακό θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα Play-Off της EuroLeague, έπειτα την επικτράτησή της ενάντια στην Μπαρτσελόνα με 79-70 για τον αγώνα των Play-In που ως έπαθλο έδινε την 8η θέση και την είσοδο στα Play-Off.

Κορυφαίοι για τους Μονεγάσκους ήταν οι Οκόμπο (14 πόντοι), Τάις (16 πόντοι) και Μάικ Τζέιμς (13 πόντοι, 10 ασίστ) ενώ για τους Μπλαουγκράνα οι Σενγκέλια και Κλάιμπερν σημείωσαν από 17 και 14 πόντους αντίστοιχα.

O αγώνας

Πρώτη περίοδος

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, με τον Μάικ Τζέιμς να δίνει τον τόνο από τα πρώτα λεπτά. Η Μονακό πήρε γρήγορα προβάδισμα, ενώ παρότι ο Κλάιμπερν προσπάθησε να κρατήσει την Μπαρτσελόνα κοντά, η διαφορά άρχισε να ανοίγει. Με τους Τάις και Μπλοσομγκέιμ να κυριαρχούν, το σκορ ξέφυγε σε διψήφια επίπεδα, πριν κλείσει το δεκάλεπτο στο 26-14.

Δεύτερη περίοδος

Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα στη συνέχεια. Η Μπαρτσελόνα βρήκε κάποιες λύσεις με τον Μπριθουέλα, όμως η Μονακό είχε απαντήσεις. Ο Τάρπεϊ και ο Ντιαλό έδωσαν ενέργεια και σκορ, κρατώντας τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα. Παρά την προσπάθεια των Σενγκέλια και Βέσελι να μειώσουν, οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με ξεκάθαρο προβάδισμα (49-35).

Τρίτη περίοδος

Οι Καταλανοί αντέδρασαν μετά την ανάπαυλα, δείχνοντας σημάδια ζωής. Με τον Σενγκέλια μπροστάρη και τον Πάντερ να δίνει λύσεις, η διαφορά έπεσε αισθητά. Η Μονακό είδε την πίεση να αυξάνεται, όμως διατήρησε το προβάδισμα, έστω και πιο οριακά, στο τέλος της περιόδου (58-53).

Τέταρτη περίοδος

Στο πιο κρίσιμο σημείο, η Μονακό βρήκε τις απαντήσεις που χρειαζόταν. Ο Τάις συνέχισε να είναι καθοριστικός, ενώ ο Ντιαλό και ο Μάικ Τζέιμς έδωσαν λύσεις όταν η μπάλα «έκαιγε». Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας τη διαφορά, αλλά οι Μονεγάσκοι κράτησαν την ψυχραιμία τους και «κλείδωσαν» τη νίκη με 79-70.