Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντά της, καθώς πρόκειται σύντομα να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Η είδηση γνωστοποιήθηκε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

«Η σημερινή θα είναι σίγουρα η τελευταία ενημέρωση του Τύπου για εμένα, για αρκετό καιρό», δήλωσε η Λέβιτ, ένα από τα πιο πιστά στελέχη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Όπως βλέπετε, θα γεννήσω από στιγμή σε στιγμή. Ξέρω ότι θα είστε σε καλά χέρια εδώ με την ομάδα μου στον Λευκό Οίκο και ξέρω ότι έχετε όλοι το προσωπικό τηλέφωνο του προέδρου», πρόσθεσε χαριτολογώντας, αγγίζοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει ποιος θα την αντικαταστήσει. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ενδέχεται να αναλάβουν προσωρινά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το χρονικό διάστημα της άδειάς της.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ, 28 ετών, είναι η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου που έχει υπηρετήσει ποτέ στον Λευκό Οίκο. Είναι παντρεμένη με τον Νίκολας Ρίτσιο, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων.

Η ίδια θεωρείται η «αιχμή του δόρατος» του προέδρου απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, γνωστή για την ικανότητά της να μετατρέπει δύσκολες ερωτήσεις σε επιθέσεις κατά του Τύπου και των Δημοκρατικών. Παρά την αυτοπεποίθησή της και τη σταθερή υποστήριξή της προς το έργο του προέδρου, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ποσοστό εμπιστοσύνης των Αμερικανών προς τον Τραμπ παραμένει μειωμένο.