Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ενός νέου καταστήματος στην Αργεντινή, δημοσιογράφοι επιχείρησαν να συλλέξουν δηλώσεις από πολίτες που περίμεναν στην ουρά. Η επιλογή του προσώπου για συνέντευξη ήταν απρόσμενη, αφού η νεαρή γυναίκα που ήταν εκεί για άλλο λόγο βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στην κάμερα

Η νεαρή γυναίκα αποκάλυψε ότι αναζητούσε τον σύντροφό της, τον οποίο υποψιαζόταν πως είχε πάει στο event με άλλη γυναίκα. Με έντονο και συναισθηματικά φορτισμένο τρόπο, εξέφρασε την οργή και την απογοήτευσή της, προκαλώντας έκπληξη τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στους δημοσιογράφους.

Το περιστατικό μετατράπηκε γρήγορα σε viral στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το βίντεο να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και σχόλια. Ένα απλό ρεπορτάζ εξελίχθηκε έτσι σε ένα απρόβλεπτο επεισόδιο με έντονη ανθρώπινη διάσταση.

