1. Η ανάγκη για κανόνες και δημοκρατική λειτουργία Στις συζητήσεις της κοινωνίας διαμορφώνεται ένας κοινός τόπος: Χρειαζόμαστε μια οικονομία με κανόνες. Μια οικονομία που στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Και όλα αυτά προϋποθέτουν ένα κράτος προσβάσιμο σε όλους. Τα τελευταία χρόνια, όμως, ο ρόλος του κράτους υποχωρεί. Περιορίζεται στην καταστολή και αποσύρεται […]