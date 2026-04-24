Θες να δεις μια σειρά αλλά δεν ξέρεις ποια; Σε μια εποχή που οι επιλογές είναι αμέτρητες, είναι εύκολο να μην ξέρεις τι να πρωτοδείς, για αυτό ορίστε 5 «διαμαντάκια» που μπορείς να δεις στο Netflix.
- Derry Girls: Η κωμική σειρά διαδραματίζεται στην δεκαετία του ΄90 στην Βόρεια Ιρλανδία, ακολουθώντας μια παρέα πέντε εφήβων. Η παρέα συνέχεια βρίσκεται μπλεγμένη σε αστείες αλλά και άβολες καταστασεις, κάτι που νομίζω περιγράφει τέλεια πως νιώθουμε πολλοί για την εφηβεία. Η σειρά ταυτόχρονα καταφέρνει να συνδυάσει το γέλιο με το ιστορικό υπόβαθρο της εποχής.
- Sense 8: Μια προσωπικά αγαπημένη μου σειρά επιστημονικής φαντασίας του Netflix, αν και αδικημένη καθώς δεν ανανεώθηκε μετά την δεύτερη σεζόν. Οκτώ άνθρωποι σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου συνδέονται νοητικά. Το μονο που τους συνδέει; Έχουν γεννηθεί την ιδία ημερομηνία (8/8). Μέσα από πολύ κυνηγητό, προσπαθούν να ανακαλύψουν το πως αλλά και το γιατί είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους,
- Move to heaven: Η συγκινητική αυτή σειρά, μέσω των πρωταγωνιστων, έναν νέο με Asperger και τον θείο του, έχουν μια ασυνήθιστη δουλειά, καθαρίζουν σπίτια ατόμων που έχουν φύγει από την ζωή. Μέσα από την δουλειά του ανακαλύπτουν μικρές αλλά βαθιά συγκινητικές ιστορίες που μας δείχνει την αξία των ανθρώπινων σχέσεων.
- Mindhunter: Αυτή η σειρά είναι κάτι που οι λάτρεις του true crime πρέπει να δουν, αν δεν την έχουν δει ήδη. Εστιάζει στη γέννηση του profiling, ένα σύστημα που το FBI χρησιμοποιεί για να σκιαγραφίσει το πιθανό προφίλ του δράστη. Ο Holden Ford, μέσα από ανατριχιαστικές συνεντεύξεις με κατά συρροή δολοφόνους προσπάθεί να καταλάβει τον τρόπο που σκέφτονται και τι τους οδηγεί να διαπράξουν ένα έγκλημα.
- BoJack Horseman: Άλλη μια γνωστή σειρα, αν και ειναι κινουμένων σχεδίων. Επιφανειάκα ίσως να μοιάζει με κωμωδία που ακολουθεί έναν παλιό ηθοποιό του ’90 που ετοιμάζει μια αυτοβιογραφία. Είναι μια σειρά που πραγματεύεται θέματα όπως την ψυχική υγεία, την χρήση ουσιών με χιούμορ, χωρίς όμως να κρύψει την ωμή πραγματικότητα. Είναι μια σειρά που πολλοί πιστεύουν ότι αξίζει όσα βραβεία έχει κερδίσει.