Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που αγγίζουν τα πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ για υποθέσεις με φόντο τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προχωρήσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ,επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης από το 11ο Φόρουμ των Δελφών.

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής προχώρησε σε αποκαλύψεις για κινήσεις που αφορούν σε κατασχέσεις φορτίων που συνδέονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ περίγραψε και το … φαινόμενο της «λευκής κόλλας» που υποβάλλεται από υπόχρεους δηλώσεων πόθεν έσχες.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Αρχή ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης παρέθεσε συγκεκριμένα δεδομένα και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις αναφορικά με το κεφάλαιο των δεσμεύσεων είπε πως από τον έλεγχο του πόθεν έσχες για 170 χιλιάδες υποχρέους, προκύπτουν χιλιάδες παραβάσεις για ποσά που φθάνουν ως τα 500 χιλιάδες ατομικά για χιλιάδες ελεγχόμενους, ενώ το σύνολο των δεσμεύσεων της Αρχής σε ένα χρόνο φθάνει το 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης αναφερόμενος σε έρευνες της Αρχής, αποκάλυψε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση η για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες της Αρχής για την τρομοκρατία ο κ. Βουρλιώτης δήλωσε «ότι περιλαμβάνουν και πρόσωπα που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας», ενώ αναφέρεθηκε ότι ο σχετικός κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων «είναι εξαιρετικά δυναμικός, στον οποίο κάθε μέρα εντάσσονται και απεντάσσονται άτομα, είτε με αποφάσεις της Αρχής, είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το ύψος των δεσμεύσεων για αυτού του είδους τις δραστηριότητες είναι πάρα πολλά εκατομμύρια», παρατήρησε.

Συμπλήρωσε, δε, ότι η «Αρχή μας έχει αναμειχθεί στο θέμα των κυρώσεων λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία, αλλά και στην περίπτωση του Ιράν». Από το 2020-2021, όταν ξεκίνησε η ρωσοουκρανική σύγκρουση, ανέφερε «έχουμε επιβάλει πολλές κυρώσεις σε πρόσωπα, κυρίως Ρώσους υπηκόους που σχετίζονται με το καθεστώς της Ρωσίας και οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες ή συνεργάζονταν με το καθεστώς», ανέφερε. «Φυσικά, ό,τι περιουσιακό στοιχείο βρέθηκε στην Ελλάδα, δεσμεύτηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, για την περίπτωση του Ιράν, ο κ. Βουρλιώτης τόνισε ότι δεσμεύτηκαν πολλά φορτία που μετέφεραν προϊόντα διττού σκοπού, δηλαδή προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ειρηνικούς όσο και για πολεμικούς σκοπούς. «Υπάρχουν πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λιπασμάτων, και αυτά δεσμεύονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα», εξήγησε. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «έχουν γίνει πολλές τέτοιες δεσμεύσεις» για να προσθέσει ότι στο πλαίσιο των κυρώσεων περιλαμβάνεται και ιρανικών συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα. (Τράπεζα)

Το φαινόμενο της «λευκής κόλλας»

Ξεχωριστό κεφάλαιο αφορούσε στην τοποθέτηση του επικεφαλής της Αρχής το φαινόμενο της λευκής κόλλας, που έχει παρατηρηθεί και σε υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως έχει προκύψει στο πλαίσιο άλλων ποινικών υποθέσεων. «Τώρα τελευταία, όπως ανέφερε, έχουν εντοπίσει ένα φαινόμενο, το οποίο ο ίδιος ονόμασε το φαινόμενο της “λευκής κόλλας”. Και εξήγησε ότι «Πολλοί υπόχρεοι που υποβάλλουν δηλώσεις περιορίζονται σε μια υποβολή, πατώντας το πλήκτρο “υποβολή δήλωσης”, η οποία δεν περιέχει τίποτα απολύτως. «Αυτό σημαίνει ότι αν με βρουν, με βρήκαν. Ωστόσο, εμείς έχουμε τον τρόπο και εντοπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι έτσι αποκρύπτονται τεράστια ποσά από υπόχρεους, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση τα εισοδήματα που έχουν».

Καθημερινότητα η διαφθορά

Ο κ. Βουρλιώτης απαντώντας σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου που συντόνισε τη συζήτηση, εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα είναι πως η διαφθορά έχει αρχίσει να γίνεται μια καθημερινότητα: «Με το πέρασμα του χρόνου, η διαφθορά στην ελληνική πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδοκιμασίας και, στο τέλος, κουλτούρα μιμητισμού», δήλωσε επισημαίνοντας ότι αυτή η τάση ενισχύει το πρόβλημα.

«Έχουν ευθύνη και οι δικαστές» για την κρίση των θεσμών

«Οι ίδιοι οι άνθρωποι πρέπει να αναδείξουν τις αρχές που υπηρετούν, είτε είναι σε Ανεξάρτητηες Αρχές,είτε η δικαιοσύνη», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο θεσμός της δικαιοσύνης παραμένει σεβαστός, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε τις αστοχίες από μερικούς που δημιουργούν αφορμές για αμφισβήτηση. «Πρέπει και εμείς οι ίδιοι, αυτοί που υπηρετούμε σε θεσμούς, όπως η δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές, με τον τρόπο μας, τη συμπεριφορά μας και τη στάση μας, να αναδείξουμε τις αρχές και να τις καταξιώσουμε», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει δεχθεί πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.