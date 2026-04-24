Ο ΟΦΗ καλείται να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη της σεζόν χωρίς ένα σημαντικό του «γρανάζι», καθώς ο Μπόρχα Γκονζάλες τέθηκε οριστικά εκτός τελικού Κυπέλλου.
Οι Κρητικοί έχουν μπροστά τους ένα ιστορικό ραντεβού απέναντι στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο του Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ωστόσο ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ισπανό μπακ.
Ο Γκονζάλες τραυματίστηκε νωρίς στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, αποχωρώντας μόλις στο 8ο λεπτό, και παρά τις προσπάθειες αποθεραπείας τις τελευταίες ημέρες, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα εγκαίρως.
