Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο από το φονικό στον Άγιο Δημήτριο, καθώς ένας 20χρονος μαχαίρωσε στην καρδιά έναν 27χρονο, σκοτώνοντάς τον ακαριαία. Ο ένας νεαρός θα οδηγηθεί στο ναυτοδικείο, ενώ ο άτυχος 27χρονος κηδεύτηκε μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης και σιωπής.

«Είμαστε χάλια. Δεν μπορώ να πω τίποτα», δήλωσε ο παππούς του δράστη, εκφράζοντας τη συντριβή της οικογένειας.

Στην κηδεία του 27χρονου, τραγικές φιγούρες ήταν οι γονείς του – η μητέρα του και ο πατέρας του, ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. Ο νεαρός είχε εργαστεί στο εμπορικό ναυτικό, ακολουθώντας από μικρός το όνειρό του να γίνει ναυτικός.

Φίλος του μίλησε αποκλειστικά στο «Live News» περιγράφοντας τον χαρακτήρα του: «Το 2023, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε περάσει στο τμήμα μαθημάτων σωστικών στον Ασπρόπυργο και έτσι γνωρίστηκα. Ξέρω ότι ήταν στη Σχολή Ασπροπύργου. Ήθελε να φύγει απλά για να συνεχίσει την πορεία του».

Ο 27χρονος περιγράφεται ως ευγενικός, πρόσχαρος και ταπεινός. «Πολύ ταπεινό παιδί και ήσυχο, λιγομίλητο. Όχι πολλά πολλά, αλλά σε μένα είχε ανοιχτεί, μίλαγε πιο άνετα», ανέφερε φίλος του.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, 20 ετών, υπηρετεί ως ναύτης στο Πολεμικό Ναυτικό. Ο θείος του δήλωσε στο «Live News» πως «ξέρω ότι ήταν ατίθασος αλλά δεν ξέρω κάτι. Απλά γενικά ήταν έτσι».

«Ο δράστης ζήλευε. Όταν κατάλαβε ότι με αυτόν που υποπτευόταν είχε αρχίσει και γινόταν κάτι άλλο και αφού είχε γίνει η αποχώρηση από την σχέση ζήλεψε πάρα πολύ.» σχολίασε ο Σταύρος Μπαλάσκας μιλώντας στο MEGA. Και συνεχίζε λέγοντας «Στην προκειμένη περίπτωση κλείστηκε το μοιραίο ραντεβού. Βρεθήκαν, άρχισαν να υβρίζονται, μετά πιάστηκαν στα χέρια και εν συνεχεία ο δράστης έβγαλε το μαχαίρι, ο οποίος είχε το μαχαίρι επάνω του ενώ είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές με μαχαίρι πάνω του

«Αυτό το παιδί πήγε για να σκοτώσει γιατί είχε μαζί του το μαχαίρι, και πριν το καρφώσει στην καρδιά χτύπησε τον 27χρονο στο κεφάλι και τον λαιμό εκεί που είχε αμυχές. Είπε στην αστυνομία ότι δεν το κατάλαβε πώς τον χτύπησε. Αυτό το παιδί το είχαν πιάσει και στο παρελθόν να έχει μαχαίρι. Δεν παραδόθηκε. Ο άλλος 20χρονος όντως συνεργάστηκε με την Αστυνομία που σημαίνει ότι δεν ήταν συνεργός στην κύρια πράξη.», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο «LiveNews».

Το ραντεβού του θανάτου

Το μοιραίο ραντεβού στον Άγιο Δημήτριο δόθηκε για τα μάτια μιας κοπέλας, στο πάρκο Ασυρμάτου. Οι δύο νέοι συναντήθηκαν παρουσία και άλλων ατόμων για να συζητήσουν, όμως ο 20χρονος είχε μαζί του μαχαίρι.

Στο σημείο έφτασαν με διαφορετικά οχήματα – ο 27χρονος μόνος του και ο 20χρονος μαζί με έναν φίλο του, 21 ετών.

Συγγενής του τελευταίου δήλωσε στο «Live News»: «Δεν είπε πάρα πολλά πράγματα. Είπε ότι ο φίλος του έκανε αυτό το κακό και ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει το δικό μου το παιδί. Να τους χωρίσει. Αυτό».

Όταν η ένταση κορυφώθηκε, ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε το μαχαίρι και να κάρφωσε τον 27χρονο στην καρδιά. «Την επομένη το πρωί τον είδαμε ότι ήταν έτσι συντετριμμένος, ας το πούμε. Το είπε ο ίδιος σε εμάς. Και τον παροτρύναμε και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στο τμήμα και να πει τι έχει συμβεί», πρόσθεσε η συγγενής του 21χρονου.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και η κοπέλα για την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε η ερωτική αντιζηλία. Το Αυτόφωρο για τους τρεις φίλους του δράστη –τον 21χρονο και τις δύο κοπέλες– έχει οριστεί για τη Δευτέρα, ενώ αυτοί έχουν αφεθεί ελεύθεροι.