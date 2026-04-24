Στην τρίτη κατηγορία της Τουρκίας, στο παιχνίδι ανάμεσα σε Μπαλικεσίρσπορ και Εσκισεχίρσπορ, το πρώτο γκολ ήρθε με τρόπο που δύσκολα βλέπει κανείς στα γήπεδα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και μόλις στο 9ο λεπτό πήραν προβάδισμα, όμως αυτό δεν προήλθε από οργανωμένη επίθεση ή κάποια συνεργασία, αλλά από ένα απίθανο λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων.

Ο τερματοφύλακας της Εσκισεχίρσπορ, Μπόρα Γκεϊμέν, υπολόγισε λανθασμένα μια μακρινή μπαλιά που πήρε περίεργη τροχιά μέσα στην περιοχή του. Στην προσπάθειά του να την ελέγξει, η μπάλα τον αιφνιδίασε, βρήκε πάνω του και κατέληξε στα δίχτυα, γράφοντας ένα από τα πιο «απρόσμενα» αυτογκόλ της αναμέτρησης.

Ο επιθετικός της Μπαλικεσίρσπορ ακολούθησε απλώς τη φάση και βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή, παίρνοντας ένα γκολ που θα μπορούσε άνετα να μπει στα… highlights της κατηγορίας.