Ο Ντιέγκο Λούνα αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή για τη Ρεάλ Σολτ Λέικ στην αναμέτρηση απέναντι στη Σαν Ντιέγκο, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος του MLS.

Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, σε μια φάση που θα μπορούσε απλά να διώξει την μπάλα και να αποτρέψει τον κίνδυνο, έκανε κάτι ξεκαρδιστικό.

🤯 Diego Luna atento, presiona y anota a favor de @realsaltlake. 📺 Mira el partido en vivo en @AppleTv: https://t.co/EPv2ZQvUq2 pic.twitter.com/ul474G6euU — MLS Español (@MLSes) April 19, 2026

Έδωσε την μπάλα στον αντίπαλο επιθετικό και εκείνος, με ευκολία πλάσαρε και άνοιξε το σκορ μόλις στο τέταρτο λεπτό.