Με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου και η Δευτέρα, καθώς ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι όποιες βροχές θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινές ηπειρωτικές περιοχές κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα κορυφωθεί την Κυριακή, φτάνοντας τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου και διαμορφώνοντας συνθήκες που παραπέμπουν σε πλήρως καλοκαιρινό σκηνικό.

Ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές βροχές το Σάββατο

Το Σάββατο 6 Ιουνίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Στις περιοχές αυτές αναμένονται τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες, φαινόμενα όμως περιορισμένης έκτασης και διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά θα αγγίξει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενοι πρόσκαιρα το μεσημέρι σε νότιους.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, με πρόσκαιρη επικράτηση νότιων διευθύνσεων τις θερμές ώρες της ημέρας.

Αρκετά ζεστή η Κυριακή με θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς

Ακόμη πιο καλοκαιρινό θα είναι το σκηνικό την Κυριακή 7 Ιουνίου, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά, κυρίως των βόρειων περιοχών, χωρίς όμως να επηρεαστεί η πλειονότητα των περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο βαθμιαία θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες που παραπέμπουν πλέον σε πλήρως καλοκαιρινό σκηνικό.

Παραμένει η ζέστη τη Δευτέρα – Πιθανές καταιγίδες στα ορεινά

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Παρόλα αυτά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ωστόσο θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικά και τους 34 βαθμούς.